Avertizare meteo imediată! Cod PORTOCALIU de vânt puternic. Iată lista localităților afectate

COD : PORTOCALIU



Valabil de la : 06-04-2026 ora 15:30 până la : 06-04-2026 ora 18:30

In zona : Județul Cluj , zona de munte de peste 1800 m;

Se vor semnala : Intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h.



COD : PORTOCALIU



Valabil de la : 06-04-2026 ora 15:15 până la : 06-04-2026 ora 18:00

In zona : Județul Botoşani: Albești, Trușești, Ștefănești, Coțușca, Călărași, Avrămeni, Manoleasa, Vlăsinești, Dângeni, Santa Mare, Durnești, Dobârceni, Mihălășeni, Hănești, Săveni, Ripiceni, Românești, Mitoc, Adășeni;

Se vor semnala : Intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 70…90 km/h

Meteorologii au emis, luni, o informare de intensificări ale vântului, vreme rece și precipitații mixte, valabilă până joi dimineața la nivelul întregii țări.



Conform prognozei de specialitate, în intervalul 6 aprilie, ora 10:00 - 9 aprilie, ora 10:00, temporar, vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general de 45 - 60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80 - 90 km/h.



Începând din noaptea de marți spre miercuri (7/8 aprilie) vor fi precipitații mixte în centrul, estul și sud-estul țării, iar la munte vor predomina ninsorile și, mai ales la altitudini mari, în Carpații Meridionali și Orientali, se va depune strat nou de zăpadă (local 10 - 15 cm) și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10 - 20 l/mp.



De marți (7 aprilie), vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că, până la începutul săptămânii viitoare, se va menține rece pentru această perioadă. Izolat, se va forma brumă.