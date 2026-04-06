Prognoza meteo ANM: ninsori, vânt puternic și temperaturi sub zero în România până de Paște. Meteorolog: „Răcirea aduce și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare”

ANM anunță răcire severă: vin ninsorile și frigul în toată țara. Cum va fi vremea de Paște

România se pregătește pentru o schimbare bruscă a vremii, după zile neobișnuit de calde. Meteorologii avertizează că temperaturile vor scădea drastic, iar ploile vor fi înlocuite treptat de lapoviță și ninsoare, inclusiv în zonele joase. Mai mult, există șanse mari ca acest episod de vreme rece să continue chiar și de Paște.

Răcire accentuată după temperaturi de vară

După o zi de luni cu temperaturi de până la 25 de grade Celsius, vremea intră într-un proces rapid de răcire. Potrivit meteorologului ANM Florinela Georgescu, schimbarea va fi resimțită în toată țara.

„Intrăm într-adevăr într-un proces de răcire a vremii începând de mâine. Deocamdată, astăzi avem temperaturi ridicate în toată țara, maxime în general de peste 20° ajungând spre 25° chiar în partea de sud a teritoriului.”

Începând de joi, maximele nu vor mai depăși 12 grade în majoritatea regiunilor, iar nopțile vor deveni deosebit de reci, mai ales în nord și centru, unde temperaturile pot coborî sub pragul înghețului.

Ninsori și lapoviță în mai multe regiuni

Odată cu răcirea vremii, precipitațiile își vor schimba forma. Inițial slabe, acestea vor deveni mai consistente spre finalul săptămânii.

„Răcirea aduce și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. La munte, pe creste va fi viscol, iar începând de mâine noapte, în partea centrală, estică, sud-estică a teritoriului, precipitațiile vor fi posibil și sub formă de lapoviță și ninsoare, nu doar ploaie.”

La altitudini mari, în special în Carpații Meridionali și Orientali, se va depune un strat nou de zăpadă, estimat la 10–15 centimetri, însoțit de viscol și vizibilitate redusă.

„Vestea bună este că, deocamdată, până spre joi, aceste precipitații vor fi slabe cantitativ, dar în a doua parte a săptămânii este foarte probabil ca acestea să devină ceva mai importante și să se extindă în mare parte a teritoriului. Deși există încă o incertitudine referitoare la modul detaliat în care va evolua vremea, sâmbătă și duminică, există probabilitate foarte mare să rămânem cu temperaturile mai scăzute decât ar fi firesc și cu precipitații sub formă de ninsoare, cel puțin în zonele montane,” a explicat Florinela Georgescu, meterolog ANM.

Vânt puternic și coduri galbene în aproape toată țara

Pe lângă precipitații, vântul va deveni un factor important de risc. Meteorologii au emis mai multe avertizări de tip cod galben pentru intensificări ale vântului, care vor afecta aproape întreaga țară.

Rafalele vor atinge frecvent 50–70 km/h în zonele joase, iar la munte pot depăși 100–120 km/h, mai ales la altitudini de peste 1700 de metri. Aceste condiții vor crea disconfort termic accentuat și pot genera fenomene severe în zonele montane.

Cum va fi vremea de Paște

Deși prognoza pe termen lung implică încă un grad de incertitudine, meteorologii nu aduc vești bune pentru perioada sărbătorilor pascale.

Astfel, există șanse ridicate ca Paștele să fie marcat de temperaturi sub normalul perioadei și condiții meteo instabile.

Prognoza meteo pentru București

În Capitală, schimbarea vremii va fi la fel de evidentă. După o zi de luni caldă, cu maxime de 22–23 de grade, temperaturile vor scădea treptat.

Marți, valorile termice vor coborî spre 18 grade, iar spre finalul zilei sunt posibile ploi și chiar lapoviță sau ninsoare. Miercuri, vremea va deveni mai rece decât normalul perioadei, cu maxime de doar 13–14 grade.

Pe tot parcursul intervalului, vântul va sufla moderat, cu intensificări, accentuând senzația de frig.

O săptămână cu vreme de iarnă în plină primăvară

Meteorologii avertizează că acest episod de răcire va aduce condiții atipice pentru luna aprilie. Temperaturile scăzute, vântul puternic și precipitațiile mixte vor transforma radical peisajul meteo din România.