Record istoric pentru Sistemul de Garanție-Returnare: Peste 2,4 miliarde de ambalaje colectate în România

Potrivit comunicatului transmis, joi, cele mai multe ambalaje au fost returnate în București. Locuitorii Capitalei au dus la reciclat 331,3 milioane de sticle, în timp ce în județul Ilfov 117 milioane de ambalaje au fost duse la reciclat.

În restul țării, județul Timiș este fruntaș în ceea ce privește reciclarea. Bănățenii au dus la reciclat 107, 2 milioane de peturi sau sticle.

În Cluj, 101,1 milioane de sticle și peturi au fost reciclate, iar în Constanța 100,4 milioane de ambalaje au fost returnate, încă din ianuarie și până în iunie 2026.

Potrivit RetuRO, în medie sunt livrate zilnic aproximativ 70 de camioane cu materiale procesate în centrele de numărare și sortare.

„Toate materialele colectate prin Sistemul de Garanție-Returnare au ca destinație instalațiile de reciclare, unde sunt transformate în materii prime secundare și reintegrate în circuitul economic”, transmite RetuRO.

Potrivit sursei citate, doar în primele șase luni ale anului, românii au returnat 187.300 de tone de sticle și peturi, o cantitate mai mare cu 6% față de anul trecut, când au fost returnate aproximativ 176.500 de tone.

Potrivit RetuRO, 92% dintre localitățile cu peste 1.500 de locuitori și 74% dintre localitățile cu peste 200 de locuitori au amenajat aparate de colectare a peturilor și sticlelor.

RetuRO a predat către reciclatori aproximativ 187.300 de tone de materiale, cu 6% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025, când au fost predate aproximativ 176.500 de tone.

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(sursa: Mediafax)