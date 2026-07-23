Veneția secretă: Poveștile ascunse ale orașului, dincolo de atracțiile celebre

Tot mai multe inițiative promovează o altă față a lagunei italiene, punând accent pe tradițiile locale, meșteșugurile și experiențele care îi apropie pe vizitatori de viața de zi cu zi a venețienilor.

Un astfel de concept este propus de hotelul Avani Rio Novo Venice, care a creat un program de activități menite să ofere o perspectivă diferită asupra orașului. În locul unui sejur clasic, turiștii sunt invitați să participe la alergări ghidate la răsărit, ateliere de confecționare a măștilor venețiene, demonstrații de prelucrare a sticlei de Murano, cursuri de lucru cu lemnul tradițional din lagună și lecții de gastronomie italiană.

Experiențe care spun povestea Veneției

Potrivit reprezentanților hotelului, scopul acestor activități este ca vizitatorii să descopere orașul dincolo de atracțiile turistice consacrate și să înțeleagă tradițiile care au modelat identitatea Veneției.

Una dintre cele mai apreciate experiențe este atelierul dedicat sticlei de Murano. Participanții nu doar admiră obiectele realizate de meșteri, ci au ocazia să învețe tehnicile de prelucrare și să creeze propriul suvenir, sub îndrumarea artizanilor locali.

O experiență similară este oferită și în cadrul atelierelor de măști venețiene, unde turiștii descoperă simbolistica celebrului accesoriu asociat carnavalului și își realizează propria creație.

Veneția la răsărit, fără aglomerație

Printre cele mai inedite activități se numără turul de alergare organizat înainte de răsăritul soarelui. În timp ce orașul încă doarme, participanții străbat străzile înguste și podurile istorice alături de un ghid local, bucurându-se de liniștea rar întâlnită într-una dintre cele mai vizitate destinații turistice din lume.

Traseele sunt adaptate nivelului fiecărui participant, iar experiența le oferă ocazia să admire principalele obiective într-o atmosferă complet diferită, înainte ca orașul să fie invadat de turiști.

Citește și Șapte greșeli pe care nu trebuie să le faci atunci când mănânci în Italia

Tradițiile lagunei, descoperite prin meșteșug

Programul include și vizite la ateliere specializate în prelucrarea lemnului provenit din vechii stâlpi care marchează canalele Veneției. Din acest material încărcat de istorie sunt realizate obiecte decorative și funcționale, iar participanții pot învăța tehnicile folosite de meșterii locali.

Organizatorii spun că scopul acestor activități este de a crea o legătură autentică între vizitatori și patrimoniul cultural al orașului, oferindu-le posibilitatea de a pleca acasă cu obiecte realizate chiar de ei.

Turismul experiențial câștigă teren

Interesul pentru astfel de activități reflectă o tendință tot mai vizibilă în turism: călătorii caută experiențe autentice și contacte directe cu cultura locală, nu doar vizitarea obiectivelor celebre.

Vizitatorii veniți din Europa, Statele Unite și America Latină sunt tot mai interesați să descopere Veneția din perspectiva localnicilor, participând la activități care le oferă acces la tradițiile și meșteșugurile orașului.

Într-o destinație unde cele mai cunoscute atracții sunt aproape permanent aglomerate, astfel de experiențe propun o alternativă pentru cei care vor să cunoască Veneția autentică, dincolo de imaginile de pe cărțile poștale și traseele turistice clasice, notează euronews.com.