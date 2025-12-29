Traficul se desfășoară în condiții bune pe majoritatea drumurilor. Transalpina rămâne închisă

x close
de Redacția Jurnalul    |    29 Dec 2025   •   07:49
Sursa foto: FB Meteo plus/circulația pe Transalpina rămâne închisă

Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române anunță că, luni dimineață, traficul se desfășoară în condiții bune pe majoritatea drumurilor. Totodată, circulația pe Transalpina rămâne închisă.

Carosabilul este preponderent uscat, vizibilitatea bună, informează reprezentanții Poliției Române.

În zonele înalte ale județelor aflate sub cod roșu de ninsori viscolite – Argeș, Buzău, Brașov, Caraș-Severin, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Prahova, Sibiu, Vâlcea și Vrancea – se înregistrează vânt puternic, fără a fi impuse restricții de circulație.

Pe principalele artere rutiere, inclusiv autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța și A3 București – Ploiești, nu se semnalează precipitații, carosabilul este uscat, vizibilitatea este bună, iar valorile de trafic sunt reduse.

Traficul se desfășoară astfel în condiții sigure pentru conducători.

De asemenea, circulația rutieră rămâne închisă pe DN 67C, tronsonul kilometric 16 – 34+800 metri, între localitățile Novaci și Rânca, județul Gorj, din cauza vântului foarte puternic, care viscolește zăpada, vizibilitatea fiind redusă spre 0.

Traficul autovehiculelor urmează a fi permis în momentul îmbunătățirii condițiilor meteorologice.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: transalpina drum inchis
