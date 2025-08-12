Banatul, Crișana, Maramureș și zone din Transilvania și Oltenia, sub cod galben de caniculă

Țara în care s-au inventat companiile unde te poți preface că muncești. Cei care se „angajează” au de plătit o taxă de 4 euro pe zi
Potrivit ANM, miercuri, 13 august, în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat.
Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 36 de grade.
Codul galben este valabil miercuri între orele 12 – 21.
(sursa: Mediafax)
