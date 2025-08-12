Jurnalul.ro › Ştiri › Vremea › Banatul, Crișana, Maramureș și zone din Transilvania și Oltenia, sub cod galben de caniculă Banatul, Crișana, Maramureș și zone din Transilvania și Oltenia, sub cod galben de caniculă

Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei, pentru miercuri, între orele 12 și 21. Vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.