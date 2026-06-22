Val de căldură în București, urmat de furtuni puternice și grindină în următoarele trei zile

Luni, vremea va fi călduroasă, iar disconfort termic ridicat. Cerul va avea înnorări temporare, iar noaptea vor fi condiţii pentru ploi slabe de scurtă durată (în jurul a 3 l/mp). Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31 - 32 de grade, iar cea minimă de 17 - 19 grade.



Pe parcursul zilei de marţi, vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare seara, când va creşte probabilitatea pentru averse (2 - 5 l/mp) şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat.



Temperatura maximă va fi de 31 - 32 de grade, iar cea minimă va fi de 18 - 20 de grade.



Prognoza meteorologică pentru ziua de miercuri indică o vreme ce se va menţine călduroasă, un disconfort termic ridicat, în timp ce indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge

pragul critic de 80 de unităţi. Gradul de instabilitate atmosferică va fi în creştere. Cerul va fi variabil, iar după amiaza vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torenţiale (se vor acumula 5 - 10, izolat peste 15 l/mp), frecvente descărcări electrice şi căderi de grindină de mici şi posibil medii dimensiuni.



Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (viteze la rafală de 40 - 45 km/h) şi posibil vijelii.



Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă de 16 - 19 grade.



În intervalul 22 iunie, ora 10:30 - 24 iunie, ora 21:00, municipiul Bucureşti se află sub incidenţa unei informări meteorologice pentru vreme călduroasă şi disconfort termic.

AGERPRES