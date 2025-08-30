x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Caniculă în București, sâmbătă. Ploi și răcirea vremii, duminică

Caniculă în București, sâmbătă. Ploi și răcirea vremii, duminică

de Redacția Jurnalul    |    30 Aug 2025   •   12:00
Caniculă în București, sâmbătă. Ploi și răcirea vremii, duminică
Sursa foto: Hepta

Capiala se află, sâmbătă, sub cod galben de caniculă, temperatura ajungând la 36°C. Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, generând disconfort termic ridicat. Duminică vremea se va răci.

Sâmbătă, vremea va fi caniculară, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, astfel încât disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade, iar cea minimă va fi de 16...19 grade.

Duminică, vremea va deveni în general instabilă, iar valorile termice vor scădea față de ziua anterioară. Cerul va avea înnorări mai accentuate din orele amiezii; vor fi perioade cu averse posibil moderate cantitativ și descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări de scurtă durată. Temperatura maximă se va situa în jurul a 26 de grade.

Sâmbătă, Capitala se află sub od galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate, canicula și disconfortul termic.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: canicula capitala
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri