Ce sunt celebrele cupole de căldură, fenomenul periculos care sufocă Europa

Specialiștii avertizează că aceste sisteme atmosferice contribuie la temperaturi extreme, secetă și incendii de vegetație, iar schimbările climatice le fac din ce în ce mai puternice.

Ce este o cupolă de căldură

O cupolă de căldură este un sistem de înaltă presiune care se formează deasupra unei regiuni și acționează ca un capac, blocând aerul fierbinte aproape de suprafața solului.

În aceste condiții, aerul cald nu mai poate urca și se răcește foarte greu, iar temperaturile cresc de la o zi la alta. În același timp, cerul rămâne senin, iar lipsa norilor permite razelor solare să încălzească și mai mult solul.

Specialiștii explică faptul că fenomenul apare atunci când masele de aer cald se deplasează spre nord și determină creșterea presiunii atmosferice.

De ce sunt atât de periculoase

Cupolele de căldură pot provoca valuri de caniculă care durează zile sau chiar săptămâni, fiind însoțite de temperaturi foarte ridicate și umiditate crescută.

Pe lângă disconfortul termic, acestea cresc riscul de deshidratare, insolație și probleme cardiovasculare, în special în rândul copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice.

Totodată, condițiile uscate favorizează apariția incendiilor de vegetație și afectează agricultura prin secetă prelungită.

Europa și alte regiuni, afectate de temperaturi record

În 2026, mai multe regiuni ale lumii s-au confruntat cu temperaturi neobișnuit de ridicate.

Statele Unite au înregistrat una dintre cele mai calde luni martie din ultimele peste 130 de ani, India s-a confruntat cu episoade severe de caniculă, iar Europa a fost afectată, încă din luna iunie, de temperaturi apropiate de 40 de grade Celsius în numeroase zone.

Specialiștii spun că astfel de episoade sunt favorizate de formarea cupolelor de căldură.

Legătura cu schimbările climatice

Oamenii de știință atrag atenția că încălzirea globală determinată de arderea combustibililor fosili și de defrișări face ca valurile de căldură să fie mai frecvente, mai intense și mai lungi.

Pe măsură ce temperatura medie a planetei crește, cupolele de căldură au efecte tot mai puternice, amplificând perioadele de caniculă și riscul fenomenelor extreme.

Cum te poți proteja în timpul unui val de căldură

În perioadele cu temperaturi foarte ridicate, medicii și specialiștii recomandă:

consumul unei cantități suficiente de apă pe parcursul zilei;

evitarea expunerii la soare și a efortului fizic în orele de vârf;

petrecerea timpului în spații răcoroase sau climatizate;

răcorirea organismului prin dușuri, piscine sau zone cu apă;

aerisirea locuinței dimineața și seara, când temperaturile sunt mai scăzute.

Specialiștii avertizează că, în timpul unei cupole de căldură, nici nopțile nu mai aduc o răcire semnificativă, ceea ce îngreunează refacerea organismului și crește riscurile pentru sănătate, scrie Mediafax