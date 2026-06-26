Săptămâna de foc a Europei Occidentale

Franța a trecut ieri prin vârful de caniculă, trei sferturi dintre departamente, în care trăiesc peste 50 de milioane de oameni, fiind sub cod roșu. În Hexagon, aparatele de aer condiționat nu sunt o tradiție, doar 25% dintre gospodării dispunând de climatizare. Nici statul nu a investit însă în aceste sisteme, astfel că valul de căldură a afectat grav spitalele și școlile, în țară izbucnind o dezbatere pe această temă.

În Belgia, 20 de activiști au protestat miercuri într-un parc din Bruxelles pentru a denunța lipsa locurilor dedicate scăldatului în aer liber în capitala belgiană, considerând acest lucru o absurditate în plină caniculă.

Cu 35,8 grade Celsius înregistrate în sud, la Wiggonholt, Anglia și-a bătut un record de căldură vechi de 50 de ani.

Spania a mers cu recordul până în anii ’50, temperatura medie înregistrată luni și marți trecând de 28 de grade Celsius, maximele ajungând la 45 de grade Celsius, în Andaluzia. Peste 200 de decese înregistrate săptămâna aceasta au fost puse pe seama căldurii.

Arșița urcă până în țările nordice. Danemarca va fi azi sub cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi care ar putea atinge 35 de grade Celsius la sfârșitul săptămânii, a anunțat Institutul Danez de Meteorologie