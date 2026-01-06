Cer noros şi ploi slabe în Bucureşti marţi şi miercuri, temperaturile vor scădea joi

În intervalul 6 ianuarie, ora 10:00 - 7 ianuarie, ora 8:00, valorile de temperatură în Bucureşti se vor situa peste mediile multianuale. Cerul va fi mai mult noros şi trecător se vor semnala ploi slabe sau burniţă. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar cea minimă va fi de 0 - 2 grade. Mai ales dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţă.



De asemenea, în intervalul 7 ianuarie, ora 8:00 - 8 ianuarie, ora 8:00, cerul va fi noros şi temporar vor fi ploi slabe, iar spre sfârşitul intervalului posibil lapoviţă. Vântul va sufla slab şi moderat ziua, cu intensificări noaptea (35-45 km/h). Temperatura maximă va fi de 6-7 grade, iar cea minimă de 0 -1 grad.



În schimb, în intervalul 8 ianuarie, ora 8:00 - 9 ianuarie, ora 10:00, în Bucureşti, valorile de temperatură vor fi mai scăzute decât în intervalul anterior şi apropiate de mediile multianuale specifice perioadei. Cerul va avea înnorări, iar în prima parte a intervalului vor fi precipitaţii slabe mixte. Vântul va avea intensificări mai ales ziua (35-45 km/h). Temperatura maximă va fi de 1-2 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -5 grade.



ANM precizează că Municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unei informări meteorologice de interes general ce vizează intensificări ale vântului.

AGERPRES