România, lovită de un ciclon și aer polar: cum se schimbă vremea până la final de aprilie

Vreme extremă în România: ploi, furtuni și temperaturi în picaj în zilele următoare

Vremea din România intră într-o nouă etapă de instabilitate, după un început de aprilie marcat de contraste puternice. Meteorologii anunță un ciclon care traversează țara și un val de aer polar ce va aduce ploi și o răcire accentuată în zilele următoare.

Vreme extrem de variabilă în prima parte a lunii aprilie

Prima jumătate a lunii aprilie a adus o succesiune rapidă de schimbări meteorologice în România. Intervalele cu temperaturi scăzute, mult sub normalul perioadei, s-au alternat cu episoade de încălzire bruscă, generând un tablou meteo imprevizibil.

În zilele de început ale lunii, dar și în perioada 8–12 aprilie, valorile termice au coborât semnificativ, însoțite de vânt puternic, mai ales în zonele montane. La altitudini de peste 1.600 de metri, rafalele au atins intensități care au impus avertizări meteorologice de tip cod galben și portocaliu.

Precipitațiile au fost diverse, de la ploi în zonele joase, până la lapoviță și ninsoare la munte. Izolat, au fost semnalate fenomene precum măzărichea și descărcările electrice. Nopțile reci din intervalul 9–12 aprilie au adus temperaturi negative și brumă, în special în nordul țării, afectând culturile agricole într-o perioadă considerată deja sensibilă.

Cu toate acestea, nu au lipsit nici episoadele de vreme caldă. În data de 6 aprilie, temperaturile au urcat până la 25–26 de grade în mai multe regiuni, oferind un contrast puternic față de zilele reci.

Ciclonul care traversează România aduce ploi și furtuni

Sfârșitul acestei săptămâni vine cu o nouă schimbare importantă. Un front atmosferic rece, asociat unui ciclon format în zona Câmpiei Ruse, va traversa România de la nord la sud.

Vineri, vremea se va deteriora temporar, cu înnorări accentuate și precipitații sub formă de aversă. Cantitățile de apă pot ajunge izolat la 20–30 de litri pe metru pătrat, iar instabilitatea atmosferică va favoriza apariția descărcărilor electrice în mai multe regiuni, inițial în nord și centru, apoi extinzându-se către sud și sud-est.

În zilele următoare, instabilitatea se va reduce treptat. Sâmbătă vor mai fi ploi slabe în sud, est și la munte, în timp ce duminică vremea se va ameliora, devenind în general frumoasă, cu precipitații izolate.

Aer polar și răcire accentuată de săptămâna viitoare

Începând cu 20 aprilie, configurația atmosferică la nivel european se schimbă semnificativ. Un câmp de presiune ridicată în nordul continentului va favoriza pătrunderea unei mase de aer rece, de origine polară, în timp ce sudul Europei va rămâne sub influența unui regim ciclonic, caracterizat prin aer cald și umed.

Această combinație va genera în România o perioadă de instabilitate accentuată. Ploile vor cuprinde arii extinse, iar cantitățile de apă vor depăși frecvent 10–15 litri pe metru pătrat. În același timp, temperaturile vor începe să scadă treptat.

Pentru intervalul 22–24 aprilie, valorile maxime vor coborî sub normalul climatologic, situându-se în general între 10 și 17 grade, ceea ce va accentua senzația de răcire după zilele mai calde anterioare.

Final de aprilie cu temperaturi în creștere, dar instabilitate persistentă

După episodul de răcire, prognozele indică o revenire treptată a temperaturilor spre finalul lunii aprilie. Maximele vor urca din nou către valori de 19–20 de grade, iar minimele nocturne vor crește ușor.