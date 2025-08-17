x close
de Redacția Jurnalul    |    17 Aug 2025   •   10:58
Cod galben de caniculă și disconfort termic în București

Capitala se va afla sub atenționare de cod galben pentru căldură, cu temperaturi maxime de până la 35 de grade și indice de temperatură-umezeală ce poate atinge pragul critic de 80 de unități, potrivit ANM.

Duminică, Bucureștiul se va afla sub incidența unei avertizări cod galben de caniculă, cu maxime de 34–35 de grade Celsius, iar minima va fi între 15 și 18 grade.

Luni, vremea se va menține călduroasă, cu valori termice ușor mai scăzute, de 30–32 de grade. Cerul va avea perioade cu înnorări accentuate, iar local vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat.

Subiecte în articol: cod galben canicula bucuresti duminică
