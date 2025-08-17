Cod galben de caniculă și disconfort termic în București

Duminică, Bucureștiul se va afla sub incidența unei avertizări cod galben de caniculă, cu maxime de 34–35 de grade Celsius, iar minima va fi între 15 și 18 grade.

Luni, vremea se va menține călduroasă, cu valori termice ușor mai scăzute, de 30–32 de grade. Cerul va avea perioade cu înnorări accentuate, iar local vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat.

(sursa: Mediafax)