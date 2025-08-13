Cod galben de caniculă în jumătate de țară. Temperaturi extreme până la finalul săptămânii

Miercuri (13 august) în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice.

Codul galben de caniculă este valabil între orele 12 și 21.

Joi (14 august) în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în vestul și sudul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice.

Până spre sfârșitul săptămânii va mai fi caniculă și disconfort termic ridicat, mai ales în regiunile vestice și sud-vestice.

(sursa: Mediafax)