Cod galben de ceață în mai multe județe din țară: vizibilitate scăzută și risc de ghețuș

de Redacția Jurnalul    |    17 Dec 2025   •   09:43
Sursa foto: Hepta/Cod galben de ceață

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri mai multe avertizări Cod galben de ceață valabile pentru județe din Transilvania, Moldova și Dobrogea, unde vizibilitatea poate scădea sub 50 de metri și există risc de formare a ghețușului.

Potrivit avertizărilor emise de ANM, miercuri, mai multe zone din țară, reducând vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. În plus, în anumite zone, fenomenul poate favoriza formarea ghețușului sau a chiciurei.

În Transilvania sunt vizate județele Cluj, Alba și Harghita. Avertizarea pentru județul Cluj este valabilă până la ora 10:00, afectând localitățile Cășeiu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câțcău, Vad. Avertizarea pentru Alba și Harghita o să fie valabilă până la ora 12:00. Localitățile Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Jidvei, Șona, Mihalț, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Sâncel, Lunca Mureșului, Mirăslău, Bucerdea Grânoasă, Fărău, Noșlac, Crăciunelu de Jos, Hopârta, Rădești din Alba se află sub incidența avertizării și din Harghita, sunt afectate Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni Ciuc, Racu.

În Moldova, județe Galați și Botoșani vor fi afectate. Localitățile Ștefănești, Coțușca, RădăuțiPrut, Avrămeni, Manoleasa, Păltiniș, Mileanca, Darabani, Drăgușeni, Mihălășeni, Viișoara, Hănești, Săveni, Ripiceni, Mitoc, Adășen din Botași sunt sub avertizare până la ora 10:00. Din Galați, vor fi afectate localitățile Galați, Pechea, Cudalbi, Târgu Bujor, Tulucești, Măstăcani, Fârțănești, Tudor Vladimirescu, Frumușița, Piscu, Independența, Slobozia Conachi, Fundeni, Vânători, Grivița, Braniștea, Foltești, Schela, Smârdan, Șendreni, Cuza Vodă, Scânteiești, Cuca, Băleni, Nămoloasa, Rediu, Costache Negri, Corni, Vârlezi, Vlădești, Băneasa, Suceveni, Jorăști, Oancea, Suhurlui.

În zona Dobrogei, o să fie afectată localitatea Sfântu Gheorghe din Tulcea.

 

(sursa: Mediafax)

