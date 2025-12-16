Grevă de patru ore în sectorul aerian din Italia

MAE îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia asupra faptului că miercuri, 17 decembrie, va fi organizată o grevă la nivel național în sectorul aerian cu durata de patru ore, în intervalul orar 13:00-17:00. În acest context, sunt așteptate perturbări ale traficului aerian pe tot parcursul zilei.

MAE le recomandă cetățenilor români să verifice periodic paginile de internet ale companiilor de transport aerian pentru obținerea informațiilor actualizate cu privire la programul de zbor.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și următoarele linii telefonice de urgență, în funcție de regiune:

- Consulatul General al României la Roma: +39 345 147 3935;

- Consulatul General al României la Milano: +39 366 108 1444;

- Consulatul General al României la Bologna: +39 324 803 5171;

- Consulatul General al României la Torino: +39 338 756 8134;

- Consulatul General al României la Trieste: +39 340 882 1688;

- Consulatul General al României la Bari: +39 334 604 2299;

- Consulatul României la Catania: +39 320 965 3137.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet: https://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi, https://roma.mae.ro/, https://cgroma.mae.ro, https://www.mae.ro/.

(sursa: Mediafax)