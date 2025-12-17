Ambasada Rusiei, răspuns după ce șeful MI6 a acuzat Moscova de „intimidarea” Marii Britanii

Ambasada Rusiei în Marea Britanie a calificat drept „nefondate” acuzațiile lansate de șeful MI6, Blaise Metreweli, potrivit cărora Moscova ar desfășura acțiuni de intimidare împotriva Regatului Unit.

Reacția vine pe fondul tensiunilor tot mai ridicate generate de războiul din Ucraina și de relațiile deteriorate dintre Rusia și statele occidentale, potrivit Sky News.

Într-o declarație publică, reprezentanții diplomației ruse au respins afirmațiile serviciilor britanice de informații și au susținut că Londra alimentează artificial temerile legate de Rusia.

În paralel, opt țări europene au avertizat asupra riscurilor tot mai mari pentru securitatea continentului, în cadrul unei reuniuni dedicate apărării.

Oficialii prezenți au subliniat că Rusia rămâne principala amenințare la adresa stabilității europene, în contextul continuării conflictului din Ucraina și al presiunilor militare și politice exercitate de Moscova.

Declarațiile vin într-un moment în care statele NATO și Uniunea Europeană își consolidează cooperarea în domeniul apărării și își intensifică sprijinul pentru Ucraina, pe fondul temerilor privind extinderea agresiunii ruse.

(sursa: Mediafax)