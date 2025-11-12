Cod galben de ceață în trei județe: vizibilitate sub 50 de metri

Până la ora 2.00 sunt afectate localitățile Slatina, Caracal, Corabia, Scornicești, Drăgănești-Olt, Piatra-Olt, Potcoava, Brastavățu, Osica de Sus, Izbiceni, Fărcașele, Rusănești, Ianca, Tia Mare, Radomirești, Mărunței, Fălcoiu, Izvoarele, Găneasa, Valea Mare, Movileni, Crâmpoia, Vădăstrița, Dăneasa, Corbu, Dobrosloveni, Cilieni, Traian, Brâncoveni, Stoicănești, Bobicești, Grojdibodu, Vișina, Redea, Rotunda, Schitu, Tufeni, Gostavățu, Obârșia, Pârșcoveni, Deveselu, Șerbănești, Scărișoara, Sprâncenata, Studina, Drăghiceni, Giuvărăști, Vâlcele, Coteana, Orlea, Brebeni, Gârcov, Bârza, Slătioara, Băbiciu, Bucinișu, Stoenești, Icoana, Perieți, Ștefan cel Mare, Cezieni, Mihăești, Sârbii - Măgura, Vlădila, Vișina Nouă, Gura Padinii, Bălteni, Vădastra, Ghimpețeni, Grădinile, Dobrun, Osica de Jos, Șopârlița, Milcov, Nicolae Titulescu, Ipotesti, Văleni, Seaca și Urzica din județul Olt.

Ceață determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

De asemenea, până la ora 23.00, este cod galben de ceață în:

Județul Argeş: Buzoești, Bârla, Slobozia, Ungheni, Stolnici, Recea, Căldăraru, Miroși, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Ștefan cel Mare, Teiu, Râca

Județul Dâmboviţa: Titu, Potlogi, Corbii Mari, Răcari, Petrești, Lungulețu, Mătăsaru, Odobești, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Șelaru, Produlești, Costeștii din Vale, Morteni, Răscăeți, Slobozia Moară.

Și aici se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

