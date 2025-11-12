x close
Cod galben de ceață în trei județe: vizibilitate sub 50 de metri

de Redacția Jurnalul    |    12 Noi 2025   •   21:58
Sursa foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie a emis, miercuri seara, cod galben de ceață pentru județele Olt, Argeș și Dâmbovița, valabil până noaptea. Vizibilitatea scade local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

Până la ora 2.00 sunt afectate localitățile Slatina, Caracal, Corabia, Scornicești, Drăgănești-Olt, Piatra-Olt, Potcoava, Brastavățu, Osica de Sus, Izbiceni, Fărcașele, Rusănești, Ianca, Tia Mare, Radomirești, Mărunței, Fălcoiu, Izvoarele, Găneasa, Valea Mare, Movileni, Crâmpoia, Vădăstrița, Dăneasa, Corbu, Dobrosloveni, Cilieni, Traian, Brâncoveni, Stoicănești, Bobicești, Grojdibodu, Vișina, Redea, Rotunda, Schitu, Tufeni, Gostavățu, Obârșia, Pârșcoveni, Deveselu, Șerbănești, Scărișoara, Sprâncenata, Studina, Drăghiceni, Giuvărăști, Vâlcele, Coteana, Orlea, Brebeni, Gârcov, Bârza, Slătioara, Băbiciu, Bucinișu, Stoenești, Icoana, Perieți, Ștefan cel Mare, Cezieni, Mihăești, Sârbii - Măgura, Vlădila, Vișina Nouă, Gura Padinii, Bălteni, Vădastra, Ghimpețeni, Grădinile, Dobrun, Osica de Jos, Șopârlița, Milcov, Nicolae Titulescu, Ipotesti, Văleni, Seaca și Urzica din județul Olt.

Ceață determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

De asemenea, până la ora 23.00, este cod galben de ceață în:

Județul Argeş: Buzoești, Bârla, Slobozia, Ungheni, Stolnici, Recea, Căldăraru, Miroși, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Ștefan cel Mare, Teiu, Râca

Județul Dâmboviţa: Titu, Potlogi, Corbii Mari, Răcari, Petrești, Lungulețu, Mătăsaru, Odobești, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Șelaru, Produlești, Costeștii din Vale, Morteni, Răscăeți, Slobozia Moară.

Și aici se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: cod galben ceață vizibilitate
