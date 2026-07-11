Cod galben de ploi în mai multe județe din țară

Meteorologii au emis un cod galben de furtuni, care va fi în vigoare de duminică în mai multe regiuni ale ţării. Se vor înregistra averse torenţiale, descărcări electrice şi rafale de vânt ce pot ajunge la 70 km/h.

Avertizarea de cod galben este în vigoare în intervalul 12 iulie, ora 12:00 - 13 iulie, ora 02:00.

„Duminică (12 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Carpaţii Meridionali, local în Carpaţii Orientali şi în Munţii Banatului, sud-estul Olteniei, Muntenia şi vestul Moldovei, iar mai ales seara şi noaptea în Dobrogea”, anunţă meteorologii.

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În intervalul menționat, vor fi episoade de averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h), iar pe arii restrânse vor fi vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp, mai informează ANM.

„Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi duminică (12 iulie) izolat și în restul teritoriului, iar la începutul săptămânii viitoare pe arii extinse, mai ales în jumătatea de est a țării”, mai precizează sursa citată.