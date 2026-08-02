Bucureștiul sub cod de caniculă: Maxime de 38 de grade și disconfort termic accentuat

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vremea va rămâne călduroasă în București în intervalul 2-3 august, cu temperaturi maxime în jurul valorii de 34 de grade Celsius.

Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî până la 16-19 grade.

Canicula se intensifică de marți

Începând de marți vremea va deveni caniculară, iar temperaturile maxime vor ajunge la 35-36 de grade.

Totodată, meteorologii anunță apariția primei nopți tropicale, cu temperaturi minime în jurul valorii de 20 de grade, în timp ce în zona periurbană acestea vor putea coborî până la aproximativ 17 grade.

Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic, ceea ce înseamnă un disconfort termic accentuat, în special în orele amiezii.

Miercuri va fi cea mai fierbinte zi

Mirecuri se anunță cea mai dificilă din această perioadă.

Valul de căldură se va intensifica, iar temperaturile maxime vor atinge 36-38 de grade Celsius în Capitală. Nici noaptea nu va aduce răcoare, minimele urmând să se situeze între 20 și 21 de grade, caracterizând o nouă noapte tropicală.

Cerul va fi variabil pe timpul zilei și mai mult senin în timpul nopții, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Informare ANM pentru București

De duminică până joi, ora 10:00, municipiul București se află sub o informare meteorologică pentru:

val de căldură;

caniculă;

temperaturi extreme;

disconfort termic accentuat;

nopți tropicale.

Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, consumul unei cantități suficiente de lichide și evitarea efortului fizic intens în aer liber, mai ales în zilele în care temperaturile vor ajunge la 38 de grade Celsius.

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(sursa: Mediafax)