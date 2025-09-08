Cod galben de ploi și vânt în mai multe zone din țară

Potrivit ANM, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...35 l/mp.

Marți vor fi manifestări de instabilitate atmosferică în nord-vestul și centrul țării, precum și în zonele montane.

(sursa: Mediafax)