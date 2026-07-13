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Cod galben de vreme rea în București - ploi torențiale, vijelii și grindină

de Redacția Jurnalul    |    13 Iul 2026   •   10:30
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Cod galben de vreme rea în București - ploi torențiale, vijelii și grindină
Hepta/România, între ploi și temperaturi ridicate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă luni, 13 iulie, în intervalul 13:00-20:00, perioadă în care Capitala se va afla sub atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când vor fi averse (10...20 l/mp și izolat peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze de 50...70 km/h). De asemenea, meteorologii anunță condiții de grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 28 de grade.

În intervalul 13 iulie, ora 13 - 13 iulie, ora 20, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: vreme rea cod galben bucuresti ploi vijelii grindină
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