Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când vor fi averse (10...20 l/mp și izolat peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze de 50...70 km/h). De asemenea, meteorologii anunță condiții de grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 28 de grade.

În intervalul 13 iulie, ora 13 - 13 iulie, ora 20, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.

(sursa: Mediafax)