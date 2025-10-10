Cum va fi vremea până la jumătatea lunii noiembrie 2025

x close
de Redacția Jurnalul    |    10 Oct 2025   •   08:26
Administrația Națională de Meteorologie anunță, în prognoza valabilă pentru perioada 13 octombrie – 10 noiembrie, că valorile termice se vor situa, în general, în jurul mediilor multianuale, cu abateri ușoare de la normal, iar regimul pluviometric va fi apropiat de cel specific sezonului de toamnă.

În săptămâna 13–20 octombrie, temperaturile vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, mai ales în regiunile intracarpatice. Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în vestul și nord-vestul țării, iar în rest vor fi apropiate de mediile normale.

Pentru intervalul 20–27 octombrie, meteorologii estimează valori termice apropiate de cele specifice pentru această săptămână. Precipitațiile vor fi, în general, normale, posibil ușor deficitare pe arii restrânse din nord-est.

În săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie, regimul termic va rămâne în limitele normale pentru perioada respectivă, iar cantitățile de precipitații se vor situa, de asemenea, în jurul mediilor climatologice.

Ultima săptămână din prognoză, 3–10 noiembrie, va aduce o ușoară încălzire, cu temperaturi peste normalul perioadei, în special în regiunile nord-estice. Precipitațiile vor fi apropiate de valorile obișnuite pentru începutul lunii noiembrie.

Potrivit ANM, toamna își va urma cursul fără variații meteorologice majore, cu o tendință de menținere a vremii stabile și fără episoade semnificative de ploi abundente.

(sursa: Mediafax)

