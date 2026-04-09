Frig neobișnuit în Capitală: lapoviță și minime de 1 grad

Joi, cerul va fi înnorat cea mai mare parte a zilei. După-amiază vor apărea ploi. În cursul nopții precipitațiile pot lua și forma lapovițe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 11...13 grade. Minima nopții va coborî la 1...3 grade.

Vineri, vremea rămâne deosebit de rece pentru această perioadă. Cerul va fi în continuare înnovat. Vor fi ploi slabe pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima zilei va fi de aproximativ 11 grade. Noaptea, termometrele vor indica între 1 și 4 grade.

Pentru municipiul București, ANM a emis o informare specială pentru vreme deosebit de rece. Aceasta este valabilă pe întregul interval 9-11 aprilie. Valorile termice se situează semnificativ sub mediile climatologice normale pentru această dată.

(sursa: Mediafax)