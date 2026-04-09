Frig neobișnuit în Capitală: lapoviță și minime de 1 grad

x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
de Redacția Jurnalul    |    09 Apr 2026   •   10:32
Vremea rămâne neobișnuit de rece pentru această perioadă în București. ANM a emis o informare meteorologică valabilă între 9 aprilie, ora 10:00, și 11 aprilie, ora 10:00, anunțând temperaturi mult sub cele normale pentru mijlocul primăverii.

Joi, cerul va fi înnorat cea mai mare parte a zilei. După-amiază vor apărea ploi. În cursul nopții precipitațiile pot lua și forma lapovițe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 11...13 grade. Minima nopții va coborî la 1...3 grade.

Vineri, vremea rămâne deosebit de rece pentru această perioadă. Cerul va fi în continuare înnovat. Vor fi ploi slabe pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima zilei va fi de aproximativ 11 grade. Noaptea, termometrele vor indica între 1 și 4 grade.

Pentru municipiul București, ANM a emis o informare specială pentru vreme deosebit de rece. Aceasta este valabilă pe întregul interval 9-11 aprilie. Valorile termice se situează semnificativ sub mediile climatologice normale pentru această dată.

 

(sursa: Mediafax)

×
Subiecte în articol: frig capitala lapoviţă
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri