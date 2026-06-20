Urmează o iarnă extremă? Super El Niño, un fenomen climatic uriaș, slăbește Vortexul Polar

Potrivit celor mai recente analize climatice, calota glaciară arctică a intrat în sezonul de topire la cel mai redus nivel înregistrat pentru această perioadă a anului, iar prognozele indică o accelerare a procesului de pierdere a gheții în timpul verii.

Gheața arctică, la un minim record pentru luna iunie

Datele recente arată că întinderea gheții marine din Oceanul Arctic este semnificativ mai mică decât media ultimului deceniu și chiar sub nivelurile observate în aceeași perioadă din 2012, anul care a stabilit recordul absolut de topire, scrie severe-weather.eu

Specialiștii avertizează că anumite zone ale Arcticii, în special cele aflate spre Oceanul Atlantic și Marea Kara, prezintă o concentrație redusă de gheață și sunt vulnerabile la o topire rapidă în următoarele săptămâni.

Se formează un Super El Niño

În același timp, în Oceanul Pacific tropical se dezvoltă rapid un episod puternic de El Niño. Modelele climatice sugerează că fenomenul ar putea depăși pragul de +2 grade Celsius față de media climatică și ar putea deveni unul dintre cele mai intense episoade observate vreodată.

Fenomenul El Niño apare atunci când temperaturile apelor din Pacificul ecuatorial cresc peste valorile normale și poate modifica circulația atmosferică la scară globală, influențând precipitațiile, temperaturile și furtunile în numeroase regiuni ale lumii.

Cum poate afecta vremea din Europa și America de Nord

Experții explică faptul că atât un El Niño foarte puternic, cât și nivelurile reduse ale gheții arctice pot slăbi Vortexul Polar, sistemul atmosferic care menține aerul rece în apropierea Polului Nord.

Atunci când Vortexul Polar devine instabil sau se fragmentează, masele de aer rece pot coborî spre latitudini mai joase, provocând episoade de frig sever în America de Nord și Europa.

Analizele climatice realizate pe baza evenimentelor similare din trecut indică faptul că iernile marcate de Super El Niño și de un nivel redus al gheții arctice au fost asociate frecvent cu perturbări ale Vortexului Polar și cu perioade de vreme mai rece decât normalul în Statele Unite, Canada și anumite regiuni europene.

Urmează o iarnă extremă?

Meteorologii subliniază că este încă prea devreme pentru prognoze detaliate privind iarna 2026-2027. Totuși, semnalele climatice observate în prezent sunt urmărite cu atenție, deoarece combinația dintre un Super El Niño și o calotă glaciară arctică foarte redusă reprezintă un indicator important pentru evoluția vremii în sezonul rece.

Dacă actualele tendințe se confirmă, toamna și iarna următoare ar putea aduce schimbări importante în circulația atmosferică la nivelul emisferei nordice, cu efecte asupra temperaturilor, precipitațiilor și fenomenelor meteorologice extreme din numeroase regiuni ale lumii.