Tot mai mulți oameni caută dragostea pe LinkedIn. De ce renunță la Tinder

Un sondaj realizat în Statele Unite arată că platforma începe să fie privită de unii ca o alternativă la aplicațiile de dating, pe fondul oboselii generate de Tinder, Bumble sau Hinge și al dorinței de a cunoaște persoane considerate mai autentice.

Fenomenul poate părea surprinzător, însă specialiștii spun că are o explicație simplă: oamenii au început să aibă mai multă încredere în profilurile profesionale decât în descrierile atent cosmetizate de pe aplicațiile de întâlniri.

Un utilizator din cinci a primit sau a trimis mesaje cu tentă romantică

Potrivit unui sondaj realizat de platforma Zety pe un eșantion de peste 1.000 de americani din mai multe generații, 22% dintre respondenți spun că au trimis sau au primit cel puțin un mesaj cu intenții romantice pe LinkedIn.

Mai mult, 12% afirmă că au început o relație care a pornit de pe platforma profesională.

Totuși, majoritatea utilizatorilor rămân rezervați. Aproximativ 75% consideră că LinkedIn ar trebui să rămână un spațiu exclusiv profesional și că avansurile romantice depășesc limitele acceptabile.

De ce renunță oamenii la aplicațiile de dating

Psihologii vorbesc de câțiva ani despre fenomenul numit "dating fatigue" – oboseala provocată de aplicațiile de întâlniri.

După sute de conversații care nu duc nicăieri, profiluri false, fotografii editate și întâlniri dezamăgitoare, mulți utilizatori caută alte modalități de a cunoaște oameni.

LinkedIn oferă, în schimb, un avantaj important: identitatea este, de regulă, verificabilă. Profilurile conțin informații despre studii, experiența profesională, compania la care lucrează și conexiunile comune, ceea ce creează un sentiment mai mare de încredere.

Aproape jumătate dintre participanții la sondaj (48%) spun că informațiile de pe LinkedIn sunt mai credibile decât cele din aplicațiile de dating.

Ce atrage atenția pe LinkedIn

Spre deosebire de Tinder, unde fotografia este aproape totul, pe LinkedIn utilizatorii spun că sunt atenți și la alte detalii.

Cele mai importante elemente sunt:

fotografia de profil (57%);

descrierea personală și profesională (55%);

conexiunile comune (41%);

nivelul studiilor (35%);

poziția profesională ocupată (30%).

Pentru mulți, platforma funcționează și ca un instrument de verificare. După ce cunosc pe cineva într-un alt context sau pe o aplicație de dating, îi caută pe LinkedIn pentru a vedea dacă informațiile oferite sunt reale.

Nu toată lumea vede fenomenul cu ochi buni

Chiar dacă există persoane care și-au găsit partenerul pe LinkedIn, mulți utilizatori spun că nu și-ar dori ca platforma să se transforme într-o aplicație de dating.

Sondajul arată că:

65% cred că flirtul pe LinkedIn poate afecta reputația profesională;

34% spun că s-ar simți inconfortabil dacă ar primi un mesaj romantic;

aproape 20% ar raporta sau ar bloca persoana care le-ar face astfel de avansuri.

Încrederea devine noua monedă a relațiilor

Succesul aplicațiilor de dating pare să nu mai fie atât de mare ca în urmă cu câțiva ani, iar utilizatorii caută contexte în care oamenii par mai autentici.

LinkedIn nu a fost creat pentru relații romantice și nici nu încurajează acest tip de interacțiune. Totuși, faptul că profilurile sunt construite în jurul identității reale și al parcursului profesional face ca, pentru unii, platforma să inspire mai multă încredere decât aplicațiile clasice de dating.

Mai degrabă decât un „nou Tinder”, LinkedIn pare să devină încă un loc în care oamenii ajung să se cunoască, într-o perioadă în care granița dintre viața profesională și cea personală este tot mai flexibilă.

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