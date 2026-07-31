Hoții au intrat în dormitor cât timp femeia dormea: „Nu vă faceți griji, doamnă. Nu vă facem rău”

„Nu vă facem rău”: cuvintele care au precedat jaful

Pentru a o liniști pe femeie, unul dintre hoți i-a spus, în italiană: „Nu vă preocupați, doamnă. Nu vă facem rău”. A fost singura frază rostită de cei doi pe tot parcursul incidentului, însă suficientă pentru a arăta cât de calculați și de siguri pe ei erau intruşii.

Fără să se grăbească, cei doi i-au smuls femeii de pe gât cele două lănțișoare de aur, i-au luat brățara și inelul, deși aceasta din urmă avea, ironic, dificultăți chiar și ea să și-l scoată de pe deget. Un detaliu care arată cât de „profesioniști" erau infractorii.

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Soțul, închis în birou, nu a auzit nimic

În timp ce soția era abordată în dormitor, soțul se afla în biroul propriu, cu ușa încuiată, complet inconștient de ce se întâmpla la doar câțiva pași distanță. Potrivit reconstituirii carabinierilor, hoții ar fi fost induși în eroare de obloanele coborâte ale locuinței, semn că nu era nimeni acasă.

„Probabil au sunat și noi nu am auzit, soția mea era încă în pat”, a explicat proprietarul casei. Cei doi ar fi pătruns prin poarta principală a curții, la mai puțin de trei metri de strada intens circulată, sărind probabil gardul.

Camera fiicelor, dormitorul, apoi fuga cu prada

Odată intrați, hoții au scotocit mai întâi prin camera care aparținuse cândva fiicelor cuplului, unde au găsit verigheta bărbatului, cea a bunicii acestuia, medalioanele de aur primite la prima comuniune și un inel, potrivit La Nazione.

Au continuat apoi spre dormitorul principal, unde femeia s-a trezit brusc față în față cu cei doi intruși, cu fețele acoperite de măști negre, largi. Fără să se atingă de ea fizic, i-au vorbit calm, în italiană, apoi i-au golit sertarele, mutându-le în anticameră, unde au găsit și 150 de euro în numerar. Au dispărut la fel de rapid cum au apărut, în jurul orei 10:30 dimineața.

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„Fizic suntem bine”: reacția familiei după jaf

Odată plecați hoții, femeia a alertat imediat soțul, care nu-și dăduse seama de nimic. „Au luat ceva bijuterii de aur, dar important e că, fizic, atât eu, cât și soția mea suntem bine”, a declarat bărbatul, un pensionar din zonă.

Cuplul a decis să povestească public incidentul tocmai pentru a avertiza alți locuitori. „Povestim ce ni s-a întâmplat pentru a-i pune în gardă pe ceilalți cetățeni. Trebuie să fim atenți, chiar și în timpul zilei”, a adăugat pensionarul.

Ancheta carabinierilor și val de tâlhării în plină zi

Carabinierii au ajuns la fața locului imediat după alertă, au făcut cercetări și au strâns primele informații. Cuplul urmează să depună plângere oficială la sediul carabinierilor, iar anchetatorii vor analiza și imaginile camerelor de supraveghere din zonă, pentru a stabili dacă cei doi suspecți au fost filmați.

Cazul se adaugă unui val tot mai îngrijorător de tâlhării comise ziua în amiaza mare în mai multe localități din zona Valdichiana, atât în provincia Siena, cât și în cea Arezzo, unde infractorii par să acționeze din ce în ce mai degajat, fără teamă de a fi surprinși.

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