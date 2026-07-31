Monica Pop a suferit un AVC. Primele declarații ale medicului de pe patul de spital: „M-am supărat foarte tare”

Medicul oftalmolog Monica Pop trece prin una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, după ce a suferit un accident vascular cerebral (AVC) și a fost internată la Spitalul Elias, unde primește îngrijiri medicale de specialitate. Cunoscută pentru activitatea sa în domeniul oftalmologiei și pentru numeroasele sale intervenții publice, Monica Pop a transmis un mesaj chiar de pe patul de spital, dorind să îi liniștească pe cei care s-au interesat de starea sa de sănătate.

Medicul spune că se află sub supravegherea specialiștilor și că urmează tratamentul recomandat, în timp ce procesul de recuperare este atent monitorizat.

Monica Pop este internată după un accident vascular cerebral

Primele informații despre starea de sănătate a medicului au fost făcute publice chiar de aceasta, printr-un mesaj în care vorbește atât despre perioada dificilă prin care trece, cât și despre contextul care, în opinia sa, i-ar fi provocat o puternică încărcătură emoțională, anunță Spynews.

Monica Pop susține că a fost profund afectată de o situație legată de conducerea Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din București, instituție pe care a condus-o timp de mulți ani.

Citatul medicului este redat integral:

„Am condus Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice din București timp de... Datorită mie și la rugămințile mele a fost numit în locul meu dl. general-maior dr. Marian Burcea, cineva un bun prieten de 25 de ani pe care eu l-am ajutat enorm, i-am păstrat postul când a fost dat afară pe nedrept. E adevărat, am făcut tot ce am putut pentru el. Iar el a lovit pe la spate, ulterior. A schimbat numele Spitalului, fără să-mi spună nimic, cu un nume care nu a avut nicio contribuție la partea administrativă a Spitalului.”

„Am făcut un AVC de supărare”, spune medicul

În continuarea mesajului, Monica Pop afirmă că tensiunile acumulate în ultimele zile și un incident petrecut în fața unor pacienți au afectat-o profund din punct de vedere emoțional.

Declarația sa este redată integral:

„Am văzut pe Facebook. Nimeni nu a crezut capabil de așa ceva! În repetate rânduri s-a purtat inadmisibil față de un om care i-a fost sprijin și datorită căruia a ajuns în această poziție! Vineri m-a admonestat oribil față de niște pacienți. M-am supărat foarte tare și am făcut un AVC de supărare, acum fiind internată în secția de Neurologie a Spitalului Elias!”

Afirmațiile îi aparțin în exclusivitate medicului Monica Pop și reprezintă punctul său de vedere asupra evenimentelor relatate.

Mesaj de mulțumire pentru echipa medicală

Deși traversează o perioadă complicată, Monica Pop a ținut să transmită și un mesaj de apreciere pentru personalul medical care o îngrijește în această perioadă.

Mesajul a fost publicat integral:

„Medicii și personalul sunt minunați! Le mulțumesc din suflet.”

Potrivit declarațiilor sale, medicul beneficiază de îngrijire în cadrul Secției de Neurologie a Spitalului Elias, unde continuă recuperarea sub supravegherea specialiștilor.

Accidentul vascular cerebral necesită intervenție medicală rapidă

Accidentul vascular cerebral reprezintă o urgență medicală majoră, iar intervenția rapidă poate influența semnificativ evoluția pacientului și recuperarea ulterioară. Specialiștii recomandă prezentarea imediată la spital în cazul apariției unor simptome precum dificultăți de vorbire, slăbiciune bruscă a unei jumătăți a corpului, asimetria feței, tulburări de vedere sau pierderea echilibrului.

În cazul Monicăi Pop, medicul a transmis că se află deja sub supravegherea echipei medicale și că urmează tratamentul necesar.

Mesajul său a stârnit numeroase reacții din partea colegilor, pacienților și a celor care îi urmăresc activitatea, mulți transmițându-i gânduri de însănătoșire grabnică.