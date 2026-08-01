Horoscopul norocului 3-9 august: Universul are o surpriză pentru fiecare zodie

Chiron retrograd în Taur ne obligă să ne reevaluăm valoarea, Venus intră în Balanță și aduce armonie în relații, iar Mercur ajunge în Leu și ne dă curajul să spunem ce ne dorim cu adevărat.

Iată care este ziua ta norocoasă și cum o poți valorifica.

Berbec – Vineri, 7 august

Ai obosit să lupți pentru fiecare reușită. Vineri descoperi că unele lucruri vin mai ușor decât te așteptai.

Nu mai încerca să controlezi totul. Lasă oportunitățile să vină spre tine și vei vedea că succesul poate fi și... confortabil.

Taur – Luni, 3 august

Este momentul să încetezi să trăiești după așteptările altora.

Chiron retrograd te ajută să vezi unde ai făcut prea multe compromisuri. O mică schimbare de atitudine poate deschide uși uriașe.

Gemeni – Joi, 6 august

Viața nu înseamnă doar muncă și obiective.

Venus îți amintește că fericirea vine și din oameni, iubire, prieteni și timp pentru tine. Fă ceva care îți aduce bucurie, fără să te simți vinovat.

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Rac – Vineri, 7 august

O veste bună legată de bani sau carieră îți poate schimba dispoziția.

Nu este neapărat rezultatul a ceea ce faci acum, ci recompensa pentru eforturile depuse în ultimele luni. În sfârșit începi să culegi roadele.

Leu – Duminică, 9 august

Este momentul tău să vorbești.

Mercur intră în zodia ta și îți oferă șansa să convingi, să negociezi și să atragi exact ceea ce îți dorești. Ai grijă doar să vorbești din inimă, nu din orgoliu.

Fecioară – Miercuri, 5 august

Înainte să începi un nou capitol, trebuie să închei unul vechi.

Iertarea, împăcarea cu trecutul sau renunțarea la vinovății îți vor aduce liniștea de care ai nevoie pentru a merge mai departe.

Balanță – Joi, 6 august

Venus intră în semnul tău și te transformă într-un adevărat magnet pentru oameni și oportunități.

Este o perioadă excelentă pentru iubire, colaborări și proiecte noi. Totul începe cu încrederea în tine.

Scorpion – Duminică, 9 august

Cariera poate lua o turnură neașteptat de bună.

Poate fi vorba despre o promovare, o ofertă sau o schimbare pe care până acum o priveai cu teamă. Curajul va fi cheia succesului.

Săgetător – Vineri, 7 august

Nu te mai învinovăți pentru trecut.

Universul îți oferă o nouă șansă, mai ales în dragoste sau într-un proiect important. Lasă în urmă ce nu mai poate fi schimbat.

Capricorn – Joi, 6 august

Muncești enorm, dar acum este timpul să lași rezultatele să vorbească.

Nu trebuie să demonstrezi nimic nimănui. Ai făcut suficient și începi să vezi că succesul vine și atunci când nu forțezi lucrurile.

Vărsător – Miercuri, 5 august

Norocul apare atunci când faci loc pentru ceva nou.

Renunță la planurile care nu mai funcționează și nu te teme să schimbi direcția. Uneori, exact acolo unde nu te-ai fi uitat se ascunde cea mai bună oportunitate.

Pești – Joi, 6 august

Venus aduce echilibru atât în viața sentimentală, cât și în cea financiară.

Este o perioadă favorabilă pentru parteneriate, investiții și discuții importante despre viitor. Vei simți că lucrurile încep, în sfârșit, să se așeze.