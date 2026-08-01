Noul copil-minune al tenisului românesc: la doar 15 ani, Albert Ivan învinge favoriți și țintește ATP

Campion național, fost lider al clasamentului național și membru al lotului României, tânărul din Alexandria își construiește pas cu pas drumul către tenisul profesionist. Datorită acest performanțe, Albert a fost înscris în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României", inițiativă prin care Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României aduce în atenția publicului povești de performanță ale generației tinere din toată țara.

Într-un sport în care performanța se măsoară în ani de muncă, disciplină și competiții la cel mai înalt nivel, Albert Ivan a reușit să atragă atenția încă din primii ani ai carierei. Practică tenisul de la o vârstă fragedă, iar rezultatele obținute în competițiile naționale și internaționale confirmă evoluția constantă a unuia dintre cei mai promițători tineri jucători ai României. De-a lungul parcursului său sportiv, Albert a devenit campion național și vicecampion național la mai multe categorii de vârstă, ocupând și prima poziție în clasamentul național. Totodată, a făcut parte din lotul național al României, reprezentând țara în competiții internaționale de prestigiu.

Una dintre performanțele care i-au consolidat reputația a fost victoria obținută în circuitul Tennis Europe împotriva britanicului Eric Lorimer, liderul clasamentului european la acel moment, într-un turneu disputat în Croația, la Academia Ivan Ljubičić. De asemenea, Albert s-a impus și în fața cehului Pavel Oliver Dufek, un alt fost număr unu al circuitului Tennis Europe.

Rezultatele sale nu se opresc aici. În competițiile ITF World Tennis Tour Juniors, unde concurează împotriva unor sportivi de până la 18 ani, Albert a reușit victorii în fața unor jucători aflați în Top 200 mondial la juniori. Mai mult, s-a întors recent din Grecia, unde a disputat două turnee internaționale ITF, la Ioannina și Salonic, reușind să ajungă în semifinalele ambelor competiții. Palmaresul internațional al tânărului sportiv include și patru titluri importante în circuitul Tennis Europe: locul I la Haskovo (Bulgaria), Hai Cup Arad (România), Skopje (Macedonia de Nord) și Serres (Grecia), confirmând constanța rezultatelor sale pe plan european. Încă de la 14 ani, Albert Ivan a început să obțină rezultate remarcabile în circuitul ITF World Tennis Tour Juniors: a disputat finala probei de simplu la turneul din Skopje, în august 2025, a jucat finala de dublu la turneul ITF de la București, în decembrie 2025, iar în mai 2026 și-a trecut în palmares primul trofeu ITF, câștigând competiția de dublu de la Skopje. Performanțe care confirmă că tânărul tenismen face cu succes tranziția către cel mai înalt nivel al tenisului juvenil internațional.

În România, Albert Ivan și-a trecut în palmares și unul dintre cele mai importante titluri din tenisul juvenil: campion național U14 la dublu în 2024 și vicecampion național la simplu, performanțe obținute în cadrul competiției de referință din calendarul Federației Române de Tenis. Totodată, a câștigat și un turneu național U18 desfășurat la București, reușind să se impună într-o categorie superioară de vârstă.

Performanțele sale au fost remarcat și de industria internațională a tenisului. Albert Ivan este ambasador al brandului Tecnifibre în România și beneficiază de o sponsorizare internațională pentru echipament sportiv, acordată ca urmare a rezultatelor obținute în competițiile oficiale.

Deși are doar 15 ani, obiectivul său este deja clar: să continue să evolueze în competițiile internaționale, să reprezinte România la cel mai înalt nivel și să facă pasul către circuitul profesionist ATP.

Prin includerea sa în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României aduce în atenția publicului un nou exemplu de performanță construită prin muncă, perseverență și ambiție. Povestea lui Albert Ivan demonstrează că viitorul tenisului românesc se formează încă din adolescență, prin rezultate obținute pe terenurile celor mai importante competiții europene și internaționale.