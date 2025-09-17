x close
Intensificări ale vântului în mai multe zone din țară

de Redacția Jurnalul    |    17 Sep 2025   •   10:09
Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări cod galben pentru miercuri și joi, din cauza intensificărilor vântului.

Miercuri, în județele Mehedinți și Dolj, vântul va sufla cu rafale de 50–70 km/h. Local, intensificări ale vântului vor fi prezente și în restul teritoriului, cu viteze de 40–45 km/h, iar la munte se vor depăși 70–80 km/h. Temperaturile maxime vor fi semnificativ mai scăzute față de ziua precedentă.

Joi, între orele 10 și 21, în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, vântul va atinge viteze de 50–70 km/h, conform prognozei.

Meteorologii recomandă prudență și adaptarea activităților în aer liber, mai ales în zonele afectate de rafale puternice.

(sursa: Mediafax)

