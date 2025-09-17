Intensificări ale vântului în mai multe zone din țară

Sute de turiști au rămas blocați lângă Machu Picchu și nu mai au cu ce să plece de acolo
Miercuri, în județele Mehedinți și Dolj, vântul va sufla cu rafale de 50–70 km/h. Local, intensificări ale vântului vor fi prezente și în restul teritoriului, cu viteze de 40–45 km/h, iar la munte se vor depăși 70–80 km/h. Temperaturile maxime vor fi semnificativ mai scăzute față de ziua precedentă.
Joi, între orele 10 și 21, în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, vântul va atinge viteze de 50–70 km/h, conform prognozei.
Meteorologii recomandă prudență și adaptarea activităților în aer liber, mai ales în zonele afectate de rafale puternice.
(sursa: Mediafax)
Citește pe Antena3.ro