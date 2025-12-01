x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Pericol de inundații! Cod galben emis pentru 4 județe până marți la amiază

Pericol de inundații! Cod galben emis pentru 4 județe până marți la amiază

de Redacția Jurnalul    |    01 Dec 2025   •   12:30

Patru județe din România se află sub cod galben de inundații de luni la prânz până marți la amiază.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis atenționare de inundații pentru județele Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov.

Avertizarea este valabilă în intervalul 01.12.2025 ora 12:00 – 02.12.2025 ora 12:00.

Codul galben de inundații vizează bazinul râului Neajlov amonte de Stația Hidrologică Vadu Lat, afluent al Argeșului. De asemenea, sub atenționare se află bazinul inferior al râului Sabar, tot afluent al Argeșului.

Autoritățile avertizează asupra posibilelor depășiri ale cotelor de apărare pe aceste cursuri de apă din România.

Instituția a ridicat avertizarea din celelalte bazine hidrografice avertizate anterior.

Hidrologii avertizează că fenomenele periculoase se pot produce și pe afluenți de grad inferior. Cursurile de apă necadastrate din bazinele hidrografice vizate pot fi de asemenea afectate în România. Situația necesită monitorizare constantă din partea autorităților locale.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro

 

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: inundatii cod galben
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri