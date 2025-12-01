Pericol de inundații! Cod galben emis pentru 4 județe până marți la amiază

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis atenționare de inundații pentru județele Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov.

Avertizarea este valabilă în intervalul 01.12.2025 ora 12:00 – 02.12.2025 ora 12:00.

Codul galben de inundații vizează bazinul râului Neajlov amonte de Stația Hidrologică Vadu Lat, afluent al Argeșului. De asemenea, sub atenționare se află bazinul inferior al râului Sabar, tot afluent al Argeșului.

Autoritățile avertizează asupra posibilelor depășiri ale cotelor de apărare pe aceste cursuri de apă din România.

Instituția a ridicat avertizarea din celelalte bazine hidrografice avertizate anterior.

Hidrologii avertizează că fenomenele periculoase se pot produce și pe afluenți de grad inferior. Cursurile de apă necadastrate din bazinele hidrografice vizate pot fi de asemenea afectate în România. Situația necesită monitorizare constantă din partea autorităților locale.

(sursa: Mediafax)