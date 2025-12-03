x close
Pericol de inundații în două județe. Pot fi depășite cotele de apărare

de Redacția Jurnalul    |    03 Dec 2025   •   12:15
Sursa foto: Jurnalul/inundatii

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor avertizează că este pericol de inundație în județele Dâmbovița și Giurgiu. Hidrologii au emis o avertizare cod galben și spun că în următoarele ore pot fi depășite cotele de apărare.

Specialiștii au publicat miercuri o avertizare prin care anunță „creșteri de debite şi niveluri ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare”.

Avertizarea este valabilă de miercuri, la ora 12.00, până joi, la ora 9.00.

„Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală, propagarea viiturilor formate anterior în amonte şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, se actualizează Atenţionarea Hidrologică nr. 95 din 02.12.2025”.

Avertizarea Cod Galben vizează râul Neajlov (afluent al râului Argeş) „pe sectorul aval S.H. Moara din Groapă – amonte confluenţă cu râul Ilfovăţ (judeţele Dâmboviţa şi Giurgiu)”.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: inundatii cod galben dămboviţa giurgiu
