Italia, Spania și alte țări se confruntă cu zile întregi de stres termic, comparativ cu anii 1970

Un studiu arată că Spania, Italia, Grecia și Turcia, precum și alte țări de pe întreaga planetă se confruntă cu zeci de zile în plus de stres termic, în comparație cu anii 1970, potrivit AP.

Regiunile care nu au fost anterior afectate de stresul termic îl resimt acum și ele.

Temperaturile extreme, zilele cu stres termic și nopțile tropicale au devenit mult mai frecvente, mai lungi și mai severe în ultimele șase decenii. Aceste efecte vin pe măsură ce încălzirea planetei se intensifică. Arderile combustibililor fosili: cărbune, petrol și gaze stau la baza acestor schimbări climatice, potrivit unui nou studiu publicat luni în revista Nature Climate Change.

Cercetătorii au folosit temperaturi similare cu cele simțite, pentru a înțelege mai bine impactul asupra oamenilor. Au evaluat stresul termic la fiecare individ, influențat de temperatură, umiditate, viteza vântului și multe altele. Au folosit Indicele Climatic Termic Universal, pentru a analiza acești factori și a modela răspunsul corpului uman la mediu, potrivit sursei.

Combinația dintre căldură și umiditate poate fi periculoasă pentru oameni. Umiditatea influențează modul în care se evaporă transpirația. Acesta este un mecanism de răcire. Valurile de căldură umede pot fi mai fatale decât valurile de căldură uscată, deoarece oamenii nu se răcesc la fel de ușor.

Studiile anterioare au analizat măsura în care schimbările climatice provocate de om au dus la creșterea temperaturilor, în special în ultimii ani. Un studiu arată că oamenii la nivel global au suferit, în medie, cu 41 de zile suplimentare de căldură periculoasă în 2024. Alte cercetări arată că lumea este pe cale să adauge aproape două luni de zile extrem de călduroase în fiecare an, până la sfârșitul secolului.

Aici, cercetătorii au analizat stresul termic la trei niveluri: puternic (temperaturi indice mai mari sau egale cu 32 de grade Celsius); foarte puternic (temperaturi indice mai mari sau egale cu 38 de grade Celsius); și extrem (temperaturi indice mai mari sau egale cu 46 de grade Celsius).

Locurile care s-ar putea confrunta cu aproximativ 50 de zile în plus pe an cu stres termic cel puțin puternic față de anii 1970 includ părți din Africa de Sud. Sunt incluse zone precum Namibia și Angola; Africa de Est, inclusiv părți din Tanzania, Kenya și Uganda. De asemenea, sunt incluse și părți din Mexic și America Centrală, potrivit sursei citate.

În sudul Spaniei, Italia, Grecia și Turcia, unele zone vor înregistra până la 40 de zile suplimentare cu stres termic puternic față de anii 1970. O mare parte din sudul Europei se confruntă cu aproape o lună întreagă de zile suplimentare cu stres termic puternic față de acum câteva decenii.

În SUA, o mare parte a țării se confruntă cu 15 sau mai multe zile de stres termic cel puțin puternic. Zonele din sud, inclusiv Texas și Florida, se confruntă cu aproape 25 sau mai multe zile cu stres termic foarte puternic.

Autoarea principală a studiului, Rebecca Emerton, a transmis că este izbitor „să vedem stresul termic nu doar intensificându-se în acele locuri pe care le considerăm deja calde sau obișnuite să experimenteze valuri de căldură... ci și să vedem această amprentă. Noi o numim extindere a stresului termic în regiuni în care, din punct de vedere istoric, a fost rară sau inexistentă”.

Conform studiului, temperaturile resimțite în cele mai calde zece nopți ale fiecărui an au crescut, de asemenea, mai rapid. Acestea au crescut cu 0,32 grade Celsius pe deceniu, decât în ​​cele mai calde zece zile, cu 0,27 grade Celsius pe deceniu, mai arată sursa.

Pentru nopțile tropicale, cercetătorii au luat în considerare o temperatură minimă de 20 de grade Celsius. Aceasta înseamnă că oamenii s-ar putea să nu se recupereze corespunzător după căldura din timpul zilei pe timpul nopții.

Emerton afirmă că studiul evidențiază nevoia urgentă de a atenua încălzirea viitoare. De asemenea, este nevoie de implementarea unor strategii de adaptare, a unor planuri de acțiune pentru sănătate legate de căldură, a unor sisteme de avertizare timpurie și a unor evaluări ale riscurilor climatice.

(sursa: Mediafax)