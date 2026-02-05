Meteorologii anunță o temperatură maximă de 7 grade și ploi temporare la București

Astfel, în intervalul 5 februarie, ora 10:00 - 6 februarie, ora 10:00, în Capitală, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea minimă va fi de 2-4 grade. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua (15-20 l/mp). Vântul va sufla moderat ziua, cu viteze de 30-35 km/h, apoi treptat va slăbi în intensitate.



Potrivit sursei citate, până vineri dimineața, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează cantitățile de apă.

AGERPRES