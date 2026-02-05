Meteorologii anunță o temperatură maximă de 7 grade și ploi temporare la București

x close
de Redacția Jurnalul    |    05 Feb 2026   •   13:30
Sursa foto: Hepta/În Capitală cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua

Vremea va continua să se încălzească în zona Municipiului București, în următoarele 24 de ore, dar va ploua temporar, conform prognozei de specialitate, publicate joi de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Astfel, în intervalul 5 februarie, ora 10:00 - 6 februarie, ora 10:00, în Capitală, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea minimă va fi de 2-4 grade. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua (15-20 l/mp). Vântul va sufla moderat ziua, cu viteze de 30-35 km/h, apoi treptat va slăbi în intensitate.

Potrivit sursei citate, până vineri dimineața, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează cantitățile de apă.

AGERPRES

Subiecte în articol: meteorologi temperatura ploi bucuresti
