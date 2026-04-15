Ninsorile revin surprinzător în România la final de aprilie. Zonele unde va ninge

Schimbare bruscă de vreme: ninsoare la finalul aprilie 2026 în România

Primăvara 2026 aduce surprize meteorologice neașteptate. Deși temperaturile au fost până acum blânde, noile date indică o schimbare bruscă: ninsorile revin în anumite regiuni din România chiar înainte de finalul lunii aprilie.

Ninsorile se întorc în România la final de aprilie

Meteorologii EaseWeather au actualizat prognoza pentru perioada următoare și anunță o răcire temporară a vremii, care va aduce precipitații sub formă de ninsoare în zonele montane. Potrivit datelor recente, acest fenomen va fi resimțit începând cu data de 25 aprilie 2026.

Chiar dacă ne aflăm în plină primăvară, specialiștii avertizează că episoadele de iarnă târzie nu sunt excluse. Astfel, în anumite orașe de la munte, ninsoarea va reveni pentru scurt timp, pe fondul unei scăderi a temperaturilor.

Brașov, în centrul schimbării meteo

Prognoza detaliată indică faptul că orașul Brașov va fi unul dintre cele mai afectate de această schimbare. Conform EaseWeather, în zilele de 25 și 26 aprilie sunt așteptate ninsori, în condițiile în care temperaturile vor coborî la 6 și, respectiv, 10 grade Celsius.

Înainte de acest episod de iarnă, vremea va rămâne instabilă. În intervalul 16 – 24 aprilie sunt prognozate ploi, ceea ce indică o perioadă tipică de primăvară capricioasă. După cele două zile de ninsoare, pe 28 aprilie sunt așteptate din nou precipitații sub formă de ploaie, iar finalul lunii aduce o ușoară încălzire, cu temperaturi de aproximativ 15 grade Celsius.

Cum va fi vremea în următoarele săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a publicat, de asemenea, prognoza actualizată pentru intervalul 13 aprilie – 11 mai 2026. Potrivit meteorologilor, vremea va rămâne în general plăcută, însă cu variații de temperatură specifice sezonului de tranziție.

„Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.”

În același timp, regimul pluviometric va fi deficitar la nivel național în prima săptămână analizată.

Pentru perioada 20 – 27 aprilie, meteorologii anunță temperaturi apropiate de normal, dar și precipitații în limite obișnuite pentru acest interval.

„Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această săptămână.”

Final de aprilie cu temperaturi mai ridicate

Ultima parte a lunii aprilie aduce o ușoară încălzire. Potrivit estimărilor ANM, în intervalul 27 aprilie – 4 mai, temperaturile vor fi ușor peste media obișnuită, în special în zonele intracarpatice.

Cu toate acestea, cantitățile de precipitații vor fi ușor reduse în sud, est și centru, în timp ce restul țării va înregistra valori apropiate de normal.

În perioada 4 – 11 mai, vremea se stabilizează, iar temperaturile și precipitațiile vor reveni la valorile tipice pentru începutul lunii mai.