Ploi, ninsori și vânt puternic în toată țara

de Redacția Jurnalul    |    25 Feb 2026   •   10:19
Ploi, ninsori și vânt puternic în toată țara
Sursa foto: Hepta/Vremea s-a răcit considerabil la nivel național, iar următoarele zile aduc precipitații în cea mai mare parte a țării

Meteorologii anunță că până joi dimineața va ploua și va bate vântul în toată țara, iar la munte va fi viscol și va ninge, depunându-se strat de zăpadă.

Potrivit unei informări meteorologice valabile până joi la ora 8.00, vor fi precipitații îndeosebi în nordul, centrul, estul și sud-estul țării. La munte și în Maramureș va ninge, în Transilvania și Moldova vor predomina ninsorile, iar în Dobrogea și Muntenia seara și la începutul nopții vor fi precipitații mixte, apoi va ninge. Izolat se va forma polei sau ghețuș.

În Carpații Meridionali și de Curbură, local cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp și se va depune strat nou de zăpadă, neuniform cu grosimi în medie de 10...15 cm.

Vântul va avea intensificări la munte cu viteze de 70...85 km/h, iar pe creste va sufla tare cu peste 85...90 km/h va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea semnificativ. Temporar intensificări ale vântului vor fi și în estul, sud-vestul și local în centrul țării cu viteze în general de 45...55 km/h.

Miercuri, între orele 10.00 și 20.00, va fi în vigoare un Cod galben în Carpații Meridionali și local în Carpații Occidentali și de Curbură, unde vântul va avea viteze la rafală de 70...85 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 100 m.

De asemenea, miercuri, între aceleași ore, este Cod portocaliu la altitudini de peste 1500 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură. În aceste zone, vântul va avea viteze la rafală de 80...110 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 50 m.

O altă avertizare Cod galben în vigoare miercuri vizează cea mai mare parte a Moldovei, local Transilvania, vestul și sud-vestul Olteniei și nordul Dobrogei. Aici, vântul va prezenta intensificări cu viteze de 50...70 km/h.

O altă avertizare Cod galben intră în vigoare miercuri seara, la ora 20.00, fiind valabilă până joi, la ora 8.00. Conform acesteia, în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 70...85 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 100 m.

Tot în noaptea de miercuri spre joi va fi Cod portocaliu la altitudini de peste 1500 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, unde vântul va avea viteze la rafală de 80...110 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 50 m.

(sursa: Mediafax)

