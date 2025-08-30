x close
Ploi torențiale în 10 județe. Caniculă în Capitală și în 8 județe

de Redacția Jurnalul    |    30 Aug 2025   •   10:40
Caniculă, sâmbătă, în București și 8 județe din sud și ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii cu rafale de 50-70 km/h în Transilvania, Banat, Oltenia și Muntenia, sunt anunțate ANM. Meteorologii au emis trei atenționări de Cod galben. Duminică, furtuna se extinde în 17 județe.

Sâmbătă, în jumătatea de sud a Olteniei, Munteniei și a Dobrogei continentale, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 35...37 de grade.

Sunt vizate județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Constanța și Bucureștiul.

Tot sâmbătă, în Banat, Oltenia și sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

Alerta de cod galben vizează județele: Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Gorj, Vâlcea, Mehedinți, Dolj și Olt.

Duminică, în Sălaj, Bistrița-Năsăud, Cluj, Mureș, Harghita, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin și Hunedoara vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de
apă vor fi de 20...30 l/mp și pe arii restrânse de peste 50 l/mp.

Perioade cu instabilitate atmosferică accentuată vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

