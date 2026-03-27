Jurnalul.ro Ştiri Vremea Prognoza meteo pentru Capitală. Cod galben de ploi și vânt în weekend

de Redacția Jurnalul    |    27 Mar 2026   •   11:05

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri o prognoză specială pentru Capitală, valabilă până luni. București intră sub Cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului.

Vineri, temperaturile maxime vor fi de 16-17 grade și minime de 6-7 grade. Cerul se va înnora treptat și seara va ploua moderat, cu cantități de 10-20 l/mp. Vântul va sufla cu viteze de 50-65 km/h.

Sâmbătă, temperaturile maxime vor fi de 13 grade Celsius, iar cele minime de până la 7 grade. Cerul va rămâne noros și va continua să plouă, cu acumulări de 10-15l/mp. Vântul va bate cu viteze de până la 55 km/h.

Duminică, maximele vor atinge 12 grade și minimele vor fi de de 6-7 grade. Va ploua moderat, cu cantități de 10-20 l/mp și vântul va sufla slab și moderat.

„În intervalul 27 martie, ora 10 - 30 martie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ”, mai transmite ANM.

