Prognoza meteo pentru Capitală. Averse de ploaie, vânt și temperaturi scăzute

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis o prognoză specială pentru Capitală. Intervalul vizat este 17 aprilie, ora 10:00 – 18 aprilie, ora 20:00. Pentru același interval este activă și o informare meteorologică privind averselе moderate cantitativ și intensificările vântului.

În prima parte a intervalului, respectiv până sâmbătă dimineață la ora 09:00, cerul va fi variabil. Înnorările vor apărea seara și noaptea, când sunt așteptate averse. Acestea pot fi însoțite de descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat. Trecător vor fi intensificări în a doua parte a zilei de vineri. Temperatura maximă va fi de 21–22 de grade, iar cea minimă va coborî la 7–9 grade.

Sâmbătă, 18 aprilie, valorile termice vor scădea ușor față de ziua precedentă. Temperaturile se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice perioadei. Maximele vor fi de 17–19 grade.

Cerul va fi temporar noros. Mai ales după-amiaza sunt prognozate averse, posibil moderate cantitativ. Cantitățile de apă pot ajunge în jurul a 10 litri pe metru pătrat.

Sâmbătă, vântul va sufla în general moderat. Vitezele vor fi de 35–40 km/h.