Prognoza meteo pentru Capitală: Ploi slabe, ceață și răcirea semnificativă a vremii

Sâmbătă, între orele 10:00 și 23:00, cerul va fi variabil, cu înnorări și o probabilitate mai mare seara și noaptea pentru ploaie slabă. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 17-20 de grade, iar cea minimă de 7-8 grade. Vor fi condiții de ceață.

Duminică, între orele 8:00 și 10:00, vremea se va răci.

Cerul va avea înnorări și trecător va ploua slab în prima parte a intervalului, apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 8-9 grade, iar cea minimă se va situa în jurul a zero grade.

În intervalul sâmbătă, ora 10 - luni, ora 10, Capitala se va afla sub incidența mesajului de informare meteorologică ce vizează ploi, răcire și vânt.