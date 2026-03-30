Prognoza meteo. Ploi și vânt puternic în jumătate de țară. Ninsori la munte

Sunt vizate intensificări ale vântului și ploi în cea mai mare parte a țării, cu ninsori la munte peste 1.600 de metri altitudine.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Moldovei și a Dobrogei.

Local vântul se va intensifica în jumătatea estică a Munteniei și în vestul și sud-vestul Olteniei, cu viteze în general de 40...50 km/h.

Va ploua în majoritatea regiunilor și pe alocuri se vor mai acumula cantități de apă de 10...25 l/mp.

La munte, la altitudini mai mari de 1600 m, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare.