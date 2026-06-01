Pe ce parte a patului dormi? Alegerea ta ar putea dezvălui ce fel de persoană ești

Subiectul a stârnit numeroase reacții online, după ce creatorul de conținut Jordan Howlett a susținut că alegerea locului din pat reflectă anumite trăsături emoționale și comportamentale.

Deși teoria nu are la bază un studiu științific, mulți utilizatori ai platformelor sociale spun că s-au regăsit în descrierile prezentate.

Stânga sau dreapta patului?

Potrivit explicațiilor oferite de acesta, persoanele care preferă partea stângă a patului sunt considerate mai echilibrate emoțional și mai optimiste. Acestea ar gestiona mai bine stresul, ar avea o atitudine calmă în situații dificile și s-ar adapta mai ușor la schimbări. Totodată, sunt descrise ca fiind sociabile, cooperante și încrezătoare.

În schimb, cei care aleg partea dreaptă a patului ar avea o fire mai analitică și precaută. Sunt persoane care tind să ia decizii bazate pe logică și fapte, fiind mai atente la riscuri și la eventualele complicații. Acestea ar avea și o nevoie mai mare de control și organizare.

Dormitul lângă perete

Un alt detaliu remarcat în analiza devenită virală este preferința unor persoane de a dormi lângă perete. Această alegere ar putea indica nevoia de siguranță și protecție sau simt anxietate și nevoia de a se retrage.

Specialiștii spun însă atenția că astfel de interpretări trebuie privite mai degrabă ca observații generale, și nu evaluări psihologice reale, potrivit citymagazine.si.