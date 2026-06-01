Pe ce parte a patului dormi? Alegerea ta ar putea dezvălui ce fel de persoană ești

de Anastasia Paul    |    01 Iun 2026   •   16:00
Partea patului pe care dormi poate dezvălui anumite trăsături de personalitate.

Partea patului pe care alegem să dormim ar putea spune mai multe despre personalitatea noastră decât credem, potrivit unei analize devenite virale pe rețelele de socializare.

Subiectul a stârnit numeroase reacții online, după ce creatorul de conținut Jordan Howlett a susținut că alegerea locului din pat reflectă anumite trăsături emoționale și comportamentale.

Deși teoria nu are la bază un studiu științific, mulți utilizatori ai platformelor sociale spun că s-au regăsit în descrierile prezentate.

Stânga sau dreapta patului?

Potrivit explicațiilor oferite de acesta, persoanele care preferă partea stângă a patului sunt considerate mai echilibrate emoțional și mai optimiste. Acestea ar gestiona mai bine stresul, ar avea o atitudine calmă în situații dificile și s-ar adapta mai ușor la schimbări. Totodată, sunt descrise ca fiind sociabile, cooperante și încrezătoare.

În schimb, cei care aleg partea dreaptă a patului ar avea o fire mai analitică și precaută. Sunt persoane care tind să ia decizii bazate pe logică și fapte, fiind mai atente la riscuri și la eventualele complicații. Acestea ar avea și o nevoie mai mare de control și organizare.

Dormitul lângă perete

Un alt detaliu remarcat în analiza devenită virală este preferința unor persoane de a dormi lângă perete. Această alegere ar putea indica nevoia de siguranță și protecție sau simt anxietate și nevoia de a se retrage.

Specialiștii spun însă atenția că astfel de interpretări trebuie privite mai degrabă ca observații generale, și nu evaluări psihologice reale, potrivit citymagazine.si. 

