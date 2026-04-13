Prognoza ANM 13-26 aprilie. Ger de -1°C urmează explozia de 20°C! Ce pregătești pentru ploile din Aprilie?

Când se încălzește vremea în România? Prognoza ANM 13-26 aprilie 2026: temperaturi de primăvară în majoritatea regiunilor, dar ploi spre final

Vrei să știi când își face apariția căldura adevărată în România? Administrația Națională de Meteorologie (ANM) vine cu vești bune pentru prima jumătate a perioadei 13-26 aprilie: vreme caldă, cu temperaturi diurne de până la 20 de grade în vestul țării, dar cu o probabilitate crescută de ploi în a doua săptămână. Prognoza meteo pe două săptămâni arată un început de primăvară blând, ideal pentru ieșiri în natură, însă regiunile estice și montane rămân mai reci.

Prognoză meteo Banat: Căldură stabilă, ploi doar spre sfârșit

În Banat, unde mulți români plănuiesc escapade de weekend, temperaturile maxime vor oscila confortabil între 17 și 20 de grade Celsius în prima săptămână. Minimele nocturne se mențin la 6-7 grade pe întreg intervalul, oferind nopți răcoroase, dar suportabile. Ploile, rare la început, cresc în probabilitate după 16 aprilie și persistă până la finalul perioadei. Comparativ cu aprilie 2025, când temperaturile au fost similare, dar ploile au fost mai abundente, anul acesta pare mai prietenos pentru grădinărit sau plimbări în Timișoara și Arad.

Crișana și Maramureș: Maxime de 20 de grade, dar nopți reci la start

Crișana urmează un scenariu asemănător, cu maxime de 18-20 de grade, iar ploile devin probabile din 16 aprilie, menținându-se ridicate. În Maramureș, prima noapte aduce ger ușor, cu minime de -1 grad, dar temperaturile nocturne cresc rapid spre 6 grade până pe 17 aprilie. Maximele diurne ating apogeul de 20 de grade pe 15-16 aprilie – perfecte pentru drumeții în Baia Mare sau Sighet. Ploile frecvente după 16 aprilie pot transforma peisajele în cascade spectaculoase, dar atenție la alunecări de teren.

Transilvania: Temperaturi moderate, cu scăderi temporare

Transilvania vede maxime diurne de 16-18 grade în primele zile, coborând la circa 16 grade după 18 aprilie și stabilizându-se până pe 23 aprilie. Minimele cresc treptat la 4 grade, iar ploile intră în scenă după 16 aprilie. Cluj-Napoca sau Brașov vor oferi condiții prielnice pentru festivaluri de primăvară, dar cu un aer răcoros specific Carpaților. Față de anul trecut, când un val de căldură prematură a surprins regiunea, prognoza 2026 e mai echilibrată, reducând riscul de disconfort termic.

Moldova și Dobrogea: Încălzire lentă, ploi în a doua săptămână

În Moldova, maximele pornesc de la 13 grade pe 13 aprilie și urcă la 17 grade pe 15 aprilie, cu minime de la 0 la 6 grade până pe 19 aprilie. Ploile domină a doua săptămână, afectând Iași sau Suceava. Dobrogea înregistrează o creștere lentă a maximelor de la 13 la 16 grade spre 18 aprilie, minimele ajungând la 8 grade pe 19 aprilie, cu precipitații frecvente după această dată.

Muntenia, Oltenia: Stabilitate termică, ploi târzii

Muntenia, inclusiv Bucureștiul, menține maxime de 16-17 grade constant, cu minime crescând de la 2-4 la 6-7 grade. Ploile cresc după 19 aprilie, potențial afectând traficul în capitală. Oltenia oferă stabilitate cu 17 grade maxime și 6 grade minime, ploile venind după 20 aprilie.

La munte: Răcoare persistentă și ninsori posibile

La altitudini, maximele rămân în jurul a 7 grade, minimele la 0 grade, cu probabilitate ridicată de precipitații după 17 aprilie – posibil ninsori la peste 1.500 metri. Stațiuni precum Sinaia sau Bâlea Lac oferă schi de primăvară târziu, dar echipază-te corespunzător pentru vreme instabilă.

Când se încălzește cu adevărat vremea?

Prognoza ANM indică căldură notabilă în vest (Banat, Crișana, Maramureș) încă din 15 aprilie, cu peste 18-20 grade, în timp ce estul (Moldova, Dobrogea) așteaptă până spre 18-19 aprilie. Comparativ cu media istorică pentru aprilie (14-16 grade național), 2026 promite un plus de 2-3 grade în prima săptămână, datorită unui anticiclon sudic. Totuși, ploile din a doua săptămână (peste 60% probabilitate) amintesc că primăvara românească e capricioasă.