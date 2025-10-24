Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturi în creștere și precipitații normale

Săptămâna 27 octombrie - 3 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai coborâte în zonele montane. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, la munte precum și în regiunile sud-vestice și sud-estice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 3 - 10 noiembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane. Cantitățile de precipitații vor fi decifitare în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.

Săptămâna 10 - 17 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Săptămâna 17 - 24 noiembrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

(sursa: Mediafax)