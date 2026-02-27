Fritz, îngrijorat de buget: Nu putem să facem cadouri electorale pe caiet. USR nu va creşte deficitul

Întrebat de presă despre adoptarea bugetului, Fritz a precizat: "Nu pot, din păcate, să vă ofer aceste informaţii. Şi asta, de fapt, asta, în sine, într-adevăr, este ceva ce mă îngrijorează. A fost o şedinţă de coaliţie luni, a fost o întâlnire cu vicepremierii şi cu premierul marţi, în care încă nu am avut cifrele pe masă. Înţeleg că şi unele ministere le-au trimis transmis foarte târziu şi încă se încearcă să se împace toate cerinţele. Ce pot să vă spun este că pentru noi, ca USR, este extrem de important să nu continuăm pe calea păguboasă din trecut, în care închidem diferenţele politice şi închidem dificultăţile de a finanţa anumite lucruri prin a creşte deficitul prin datorii. Trebuie să ne decidem care sunt priorităţile şi nu putem să facem cadouri electorale pe caiet şi tocmai de aceea mă aştept şi din partea partenerilor de coaliţie să vină cu propuneri şi pentru fiecare leu pe care îl propun să ne şi propună de unde să luăm. USR nu va creşte deficitul."



Premierul Ilie Bolojan a anunţat, joi, că a confirmat împreună cu reprezentanţii Comisiei Europene ţinta de deficit bugetar de aproximativ 6% pe care România şi-a propus-o pentru acest an şi că ţara noastră va respecta angajamentele asumate pentru corectarea traiectoriei de deficit.



"Am confirmat încă o dată cu comisarul pentru economie că România va urmări anul acesta o ţintă de deficit care să se apropie de 6%, aşa cum am anunţat, şi că vom respecta angajamentele pe care ni le-am luat pentru a corecta traiectoria de deficit. Consider că, aşa cum am constatat în aceste zile, când România a contractat împrumuturi cu dobânzi reduse faţă de anul trecut, aceasta este direcţia pe care trebuie să o urmăm, în aşa fel încât să ne reducem costul dobânzilor, să menţinem absorbţia de fonduri europene şi să punem în practică măsurile de relaxare. Acestea au fost aspectele legate de discuţia cu domnul Valdis Dombrovskis", a declarat Ilie Bolojan, la o conferinţă de presă la Bruxelles, la sediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.



El a mai precizat că discuţiile au vizat şi provocările legate de bugetul pe anul acesta, subliniind că 2026 va fi "un vârf de investiţii", în principal datorită fondurilor europene din PNRR, care trebuie absorbite până la sfârşitul lunii august.

