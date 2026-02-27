Șoc în Grecia: cadavrele victimelor COVID nu s-au descompus după cinci ani. 150 de morți exhumați

Descoperirea a șocat autoritățile locale și familiile îndoliate. Cauza principală este legată direct de măsurile stricte impuse în timpul pandemiei COVID, scrie Daily Times.

În timpul pandemiei, cadavrele victimelor COVID au fost sigilate în saci de plastic. Sicriile au fost sigilate ermetic pentru a preveni răspândirea virusului. Aceste măsuri au blocat procesul natural de descompunere. După cinci ani, rămășițele sunt aproape intacte, ceea ce împiedică eliberarea locurilor de veci conform practicilor convenționale.

Consiliul municipal din Kavala a aprobat o operațiune în două etape. Prima etapă constă în exhumarea trupurilor și îndepărtarea plasticului de protecție. A doua etapă prevede reînhumarea rămășițelor pentru cel puțin încă un an. Scopul este de a permite descompunerea naturală înainte de eliberarea definitivă a locurilor de veci.

Întreaga operațiune va fi realizată gratuit, pentru a calma îngrijorările familiilor. Vor fi respectate protocoale sanitare stricte pentru protejarea lucrătorilor și a sănătății publice.

Lipsa spațiului în cimitirul din Kavala a făcut ca operațiunea să devină urgentă. Practicile convenționale de exhumare, aplicate de obicei la trei până la cinci ani, nu pot fi folosite în aceste cazuri. Autoritățile au subliniat că planul asigură un echilibru între gestionarea practică a cimitirului și respectul față de decedați.

Cazul Kavala ar putea deveni un model pentru alte municipalități din Grecia. Ministerul Sănătății analizează posibilitatea unor orientări la nivel național privind gestionarea înmormântărilor din perioada pandemiei care nu au suferit descompunere.

Oficialii au asigurat că toate măsurile vor acorda prioritate siguranței, demnității și transparenței în gestionarea acestei situații fără precedent.

(sursa: Mediafax)