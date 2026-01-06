Riscul de avalanșe în zonele alpine a fost extins de meteorologi

Specialiștii avertizează că, pe pantele înclinate, există condiții favorabile declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și mari, în special în zonele alpine și subalpine, unde stratul de zăpadă este consistent și instabil.

Strat mare de zăpadă în zonele alpine

Cele mai mari cantități de zăpadă au fost măsurate la stațiile meteorologice de la:

Vârful Omu, în Munții Bucegi, unde stratul atinge 154 de centimetri,

Bâlea Lac, în Munții Făgăraș, cu un strat de 88 de centimetri.

Autoritățile recomandă turiștilor, schiorilor și iubitorilor de drumeții montane: