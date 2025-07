Sâmbătă, 26 iulie, a fost cea mai caldă zi din această vară

"Ziua de ieri, 26 iulie, cea mai caldă zi din această vară de până în prezent, confirmată şi de recordurile temperaturilor maxime zilnice la 114 staţii meteorologice. La Calafat 43,4 grade. La 33 staţii meteo temperaturile maxime au atins şi chiar au depăşit 40 grade. La cele trei staţii din Capitală am înregistrat recorduri ale unei zile de 26 iulie: între 40 până la 41,5 grade la Bucureşti-Filaret. În această dimineaţă (duminică, n.r.) am continuat seria recordurilor, pentru că la 50 de staţii meteorologice minimele au fost cele mai ridicate pentru o dimineaţă de 27 iulie de când se fac măsurători meteorologice în ţara noastră", a precizat Mateescu.



Potrivit acesteia, luni, partea de sud-est a ţării va rămâne sub un val de căldură intens şi persistent, în timp ce în restul teritoriului temperaturile pot scădea până la 25 - 26 grade în vestul şi nord-vestul ţării.



Elena Mateescu a mai arătat că următoarele zile vor fi caracterizate de instabilitate atmosferică, iar până la finalul lunii vor fi perioade cu ploi torenţiale, intensificări ale vântului şi cantităţi importante de precipitaţii. Directoarea generală a ANM spune că vremea se va apropia de normalul termic al datei din calendar, respectiv cel mult 21 - 34 grade.

AGERPRES