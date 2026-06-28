Elena Mateescu: România intră în cele mai fierbinți zile din istorie la final de iunie. Urmează 42°C și furtuni violente

Șefa ANM avertizează: România se apropie de un record istoric de căldură. „Este o premieră”

România traversează unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din istoria măsurătorilor meteorologice, iar următoarele zile ar putea aduce temperaturi fără precedent pentru sfârșitul lunii iunie. Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, avertizează că valorile estimate se apropie de recordurile absolute și explică de ce acest val de căldură este diferit de tot ce s-a înregistrat până acum.

România, în fața unui episod de caniculă fără precedent la final de iunie

România se confruntă cu un val de căldură excepțional, care a determinat emiterea unui cod roșu de caniculă pentru mai multe regiuni ale țării. Potrivit directoarei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, situația este una fără precedent pentru această perioadă a anului, iar temperaturile estimate în următoarele zile se apropie de cele mai ridicate valori înregistrate vreodată la sfârșitul lunii iunie.

Meteorologii avertizează că luni și marți vor reprezenta punctul culminant al acestui episod extrem, cu temperaturi care pot atinge sau chiar depăși, izolat, pragul de 42 de grade Celsius în vestul țării.

Duminică a adus primele temperaturi extreme

Primele efecte ale valului de căldură s-au resimțit încă de duminică, când în vestul României temperaturile resimțite au depășit 41-42 de grade Celsius, în timp ce la umbră termometrele au indicat până la 39 de grade.

A fost prima zi în care codul roșu de caniculă a intrat în vigoare pentru regiunile intracarpatice și pentru zone din nordul Moldovei, unde temperaturile maxime au fost cuprinse între 35 și 40 de grade Celsius.

Nici pe timpul nopții situația nu se va îmbunătăți semnificativ. Meteorologii estimează o nouă noapte tropicală, cu temperaturi minime cuprinse între 17 și 25 de grade Celsius.

„Va fi o noapte tropicală, pentru că așteptăm minime de 17 până la 25°C”, a spus Mateescu la Antena 3 CNN, subliniind cât de neobișnuită este această situație: „Aș face mențiunea că 25°C reprezintă maxima unei zile obișnuite de vară în țara noastră; atât ar trebui să înregistrăm într-o zi normală de vară”.

Recordurile meteorologice au început deja să fie depășite

Valul de căldură a început deja să rescrie statisticile meteorologice din România.

Sâmbătă, la 29 de stații meteorologice aflate în zonele vizate de codul portocaliu au fost înregistrate cele mai ridicate temperaturi maxime pentru data de 27 iunie de la începutul măsurătorilor.

Seria recordurilor a continuat și duminică dimineață, când alte 19 stații meteorologice au consemnat cele mai ridicate temperaturi minime pentru ziua de 28 iunie.

Aceste valori confirmă caracterul excepțional al episodului de caniculă care afectează România și mare parte din continentul european.

Luni și marți sunt așteptate cele mai ridicate temperaturi

Potrivit prognozei ANM, cele mai dificile zile urmează.

„Mâine, în partea de vest a țării, așteptăm valori unde va fi cel mai cald, de 40-41°C, și nu excludem izolat 42°C”, a precizat Elena Mateescu.

În toate zonele aflate sub cod roșu, inclusiv în București, temperaturile maxime vor ajunge la 39-40 de grade Celsius.

Directoarea ANM explică faptul că avertizarea de cod roșu a fost emisă deoarece valorile estimate sunt foarte apropiate de recordurile absolute pentru luna iunie.

„În țara noastră, 42°C este temperatura maximă absolută a lunii iunie, înregistrată pe 29 iunie. Iar mâine, 29 iunie, așa arată harta”, a explicat directoarea ANM.

Totodată, aceasta a subliniat caracterul fără precedent al avertizării.

„Este o premieră pentru zona țării noastre acest cod roșu emis pentru trei zile consecutiv la un final de lună iunie”, a subliniat Mateescu.

De unde vine valul de căldură care afectează România

Întrebată dacă temperaturile extreme sunt influențate de fenomenul El Niño, Elena Mateescu a precizat că actualul episod de caniculă are o altă explicație.

„Nu asociem acest val de căldură cu fenomenul respectiv. Spre sfârșitul anului și anul viitor vom resimți efectele fenomenului El Niño.”

Meteorologii explică faptul că România este afectată de o masă de aer foarte cald provenită din nordul Africii, amplificată de un blocaj atmosferic instalat deasupra Europei.

„Vorbim despre o masă de aer foarte cald dinspre nordul Africii, asociată cu un blocaj atmosferic pe Europa, care a determinat 11 zile consecutive de caniculă în partea de vest a continentului, cu deplasare, iată, și spre est.”

Același fenomen a afectat simultan 14 state europene aflate sub avertizări de cod roșu. În Franța au fost raportate aproximativ 190 de recorduri de temperatură, dintre care 38 reprezintă recorduri lunare.

După caniculă vin furtunile și fenomenele meteo extreme

Sfârșitul acestui episod de căldură nu va însemna și revenirea imediată la o vreme liniștită.

Începând de marți seară, în special în zonele de deal și de munte, sunt așteptate manifestări severe de instabilitate atmosferică.

„Când vorbim despre un schimb de masă de aer cald cu aer rece, cu amplitudini termice mari, sigur că da, apar și fenomenele extreme”, a explicat Mateescu.

Meteorologii avertizează că pot apărea vijelii cu rafale de peste 50-60 km/h, grindină și ploi torențiale, cu acumulări de 15-25 l/mp și, izolat, peste 30 l/mp în intervale foarte scurte de timp. ANM va actualiza avertizările în funcție de evoluția fenomenelor.

Șefa ANM: „Ne apropiem de cele mai ridicate valori înregistrate vreodată”

Elena Mateescu îi îndeamnă pe români să trateze cu maximă seriozitate avertizările meteorologice și să evite expunerea la soare în orele de vârf.

„Nu vreau să se considere că inducem panica, dar datele arată clar: ne apropiem de cele mai ridicate valori înregistrate vreodată la un final de lună iunie”, a mai declarat directoarea ANM.

Specialiștii recomandă evitarea deplasărilor în intervalele cu temperaturi maxime, hidratarea corespunzătoare, limitarea expunerii la soare și monitorizarea permanentă a avertizărilor nowcasting privind furtunile și fenomenele meteo severe care ar putea urma după încheierea valului de caniculă.